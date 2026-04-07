1,000円台に見えない♡【しまむら】着るだけで春っぽ「優秀シアーシャツ」

少しずつ暖かくなり、本格的に春服へシフトしたい今のタイミング。一点投入でシーズンムードを高めるなら、ヘルシーなシアー素材のアイテムを要チェック。今回は大人の春コーデに取り入れたい【しまむら】のシアーシャツに注目しました。繊細な透け感と柄が上品な、1,000円台とは思えない高見えアイテムです。ぜひ毎日コーデの相棒にしてみて。

コーデが春めく爽やかなシアーシャツ

【しまむら】「ヨウリュウバンドカラーSH」\1,639（税込）

繊細な透け感のあるシアーシャツは、着るだけでコーデに春を呼び込んでくれそう。シンプルな無地ながら、表情のある縦じわで主役級の存在に。ふんわりとしたボリュームのあるシルエットも、こなれ感を後押しします。ヒップまですっぽりと覆う着丈で、体型カバーも狙えそう。フェミニンなワンピースできれいめに、Tシャツとジーンズでカジュアルに。コーデのテイストを問わず対応できそうな一着です。

きれいめに見せたいときはタックインですっきり

きれいめに見せたいシーンでは、タックインしてメリハリのあるコーデに仕上げて。ハイウエストパンツと合わせれば、自然とスタイルアップも◎ ふんわりとしたボリューム袖の柔らかさが加わることで、きちんとしすぎない親近感のある着こなしに。濃いカラーのシューズでキリッと引き締めるのが、大人っぽく垢抜ける秘訣。差し色が欲しいときは、バッグなどの小物で春らしいカラーを取り入れるのがおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M