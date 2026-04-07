「小さなおまわりさん」柴犬が初めて警察犬に任命 誇らしげな姿の「つぶ」は記者の質問にこの反応 岐阜県警
映像に映るのは、誇らしげに見える顔でたたずむ柴犬です。
6日、岐阜県・揖斐警察署で行われた「警察犬の任命式」。
シェパードなどの大型犬に交じって2歳の柴犬「つぶ」も任命されました。
岐阜県警では初めての柴犬の警察犬です。
一般的に、警察犬にはシェパードやドーベルマンなど7種が適しているとされています。
しかし、岐阜県警では優秀な警察犬を確保するため、犬種の制限を設けていません。
指導手・所亜季さん：
警察犬といったら、シェパード・ラブラドル・ゴールデンレトリバーのイメージが大きいので、どんな犬でもなれるという証明に少しはなれたのかなと。
つぶは2025年11月、嘱託警察犬の審査会に挑戦し、鋭い嗅覚と集中力で遺留品を発見し合格しました。
岐阜県警揖斐警察署の森上隆則署長は「小回りが利くというか、柴犬は優秀な犬種だと聞いているので、大いに期待しています」と話し、初めての柴犬の採用に期待がかかります。
警察犬のガウンを身につけ、すっかり“プロの顔”になった、つぶ。
記者：
今の意気込みはどうですか？気合はどうですか？
つぶ：
…。
指導手：
頑張るぞ！
つぶ：
ワン！