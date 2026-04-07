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YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧!」のTERUが、「【レビュー】Ultrahuman Ring AIR を2週間使用レポート 精度に驚き!? インド発のスマートリングの実力を検証」と題した動画を公開した。

動画では、インド発のチタン製スマートリング「Ultrahuman Ring AIR」について、初期設定から各種測定機能、実際の使用感までを詳細にレビューしている。



TERUは、スマートウォッチの課題であった「毎日の充電」や「装着時の違和感」を解消するデバイスとして同製品を紹介。最大の魅力として「サブスクリプションが不要で全機能が利用可能」である点と、重量約2.4gからという「圧倒的な軽さと薄さ」を挙げた。

チタン製のボディは高級感があり、5種類のカラーバリエーションから自身のスタイルに合わせて選ぶことができる。



購入前の注意点として、TERUは専用のサイジングキットの利用を強く推奨。「指のむくみなどでサイズ感が変わるため、同じ指に最低2日間は装着して様子を見てほしい」と、他社製品とサイズ基準が異なる可能性に触れつつ、ベストなフィット感を見つける重要性を語った。



専用アプリでは、睡眠の質や心拍数、ストレスリズムに加え、カフェインの最適な摂取時間を提案する「カフェインウィンドウ」、体内時計を調整する「サーカディアンリズム」など、多彩な独自指標を確認できる。

さらに、運動を自動的に判定して記録する機能も備わっており、TERUは「パーソナルフィットネストレーナーがいつもそばにいてくれる感覚」と、そのデータ精度の高さを絶賛。



一方で、独自の指標や日本語の翻訳に一部分かりにくい点があること、実質のバッテリー持ちが3～4日程度であることなど、率直な気付きも共有。スマートウォッチと併用した場合、「通知が頻繁に来て煩わしく感じることもある」としつつ、アプリ内の「ミニマルモード」などで通知頻度を調整する運用術も紹介している。



総評としてTERUは、健康管理に真剣に向き合いたいユーザーに対して、同製品を「自信を持っておすすめできる」と断言。

日々のコンディションを手軽かつ高精度に可視化したい人にとって、ランニングコストをかけずに長く愛用できる「Ultrahuman Ring AIR」は、非常に満足度の高い選択肢となりそうだ。