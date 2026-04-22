◇プロ野球DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)DeNAは14安打16得点と猛攻で阪神との初戦を制しました。相川亮二監督が試合後に「想像していたゲームとは全く違う展開になって、選手が粘り強く戦ったなと思います。両軍フォアボールがすごい出ましたし、その中でその後どう粘っていくかはギリギリの所ではありましたが、粘りながら戦ったのかなと思います。フォアボールはこういうゲームになるのかと痛感しています」とコメント。