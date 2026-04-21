クマが冬眠から目覚めて活動を開始する時期になった。4月に入り、福島県内や長野県内、新潟県内などでクマの目撃情報が相次いでいる。環境省によると、2025年度（2025年4月〜2026年3月）のクマの出没情報は5万359件。これまで最多だった2023年度（2万4348件）の倍以上となった。被害者数は238人で、うち13人が亡くなった。全国クマ出没マップ『クママップ』によると、4月19日現在、過去30日で833件のクマの目撃情報が寄せられてお