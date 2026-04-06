

あの

あのが６日、都内で開催されたDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」完成披露試写会の舞台挨拶に登壇した。撮影秘話を語った。

【写真】ミニワンピで登場したあのちゃん（全身）

窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務める、DMM TV独占配信のクライム・サスペンス『外道の歌 SEASON 2』。人気漫画を実写化した本作は、法で裁けぬ悪人に制裁を下す「復讐屋」カモとトラの物語です。2024年に話題を呼んだシリーズの第2弾で、かつての親友の登場やサイコパスな殺人鬼の暗躍により、物語はさらに加速する。2026年4月9日より配信される、予測不能な衝撃作。

本作から謎の“眼帯キャラ”近野智夏（こんの・ちなつ）役として参戦するあのは、左右で色の異なる瞳を持つミステリアスな役どころを演じている。

舞台挨拶にミニワンピ姿で登壇したあの。主演の窪塚洋介からは、作品の中で独自の存在感について「本当にこれ天職じゃないかっていうぐらい（はまっている）」と、大絶賛される場面もあった。

特に注目が集まったのは、彼女のアクションシーンに関するエピソード。共演者から「すごく動けるよね」と太鼓判を押されたあのは、撮影について「現場では、注意事項がすごく多く、注射器の扱いが難しい中での撮影だったが、映像で見ると迫力のあるシーンになっていて嬉しかった」と振り返りました。また、本番になるとスイッチが入り、テンションが「グッとくる」演技を見せていたことも明かされた。

劇中では溝端淳平との共演シーンが多く、亀梨とは撮影現場で顔を合わせる機会がなかったものの、作品の持つ殺伐とした雰囲気とは裏腹に、キャスト陣の仲の良さが伺える和やかなトークが展開された。

なお、イベントには窪塚洋介、亀梨和也、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、白石晃士監督が出席した。TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」は4月9日よりDMM TVで独占配信される。