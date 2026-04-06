今月（4月）10日から全国公開される映画「脛擦りの森」そのロケ地である岡山で、おととい（4日）、公開記念イベントが開かれ、主演の高橋一生さんらが作品への思いを伝えました。

【写真を見る】【 高橋一生 】主演映画「脛擦りの森」 への思いを語る「僕にはドンピシャの場所」岡山県がロケ地

美しくも残酷な愛の物語

岡山県西部に伝わる、道を歩く人々の足にまとわりつき通行の邪魔をするという妖怪「すねこすり」をモチーフにした美しくも残酷な愛の物語です。



公開目前のおととい、主演の高橋一生さんと渡辺一貴監督によるトークショーが、岡山市北区で開かれました。





「（高梁市の）穴門山（あなとやま）神社というところで撮影をさせていただいたんですけれど、まるでタイムスリップするような感覚の場所だったので、いまだにあそこに、ちょっと気持ちをとらわれているという感覚はありますね」去年2月に、高梁市と新見市で5日間かけて行われたロケ。その時の思い出は…。

（渡辺一貴監督）

「千屋牛をそのままいただいたりとか」

（高橋一生さん）

「ステーキみたいな状態でいただいたりとか。本当にこのしわしわが一瞬でこう（無く）なるぐらい」

高橋さん「未だにしっかりと記憶に残っていますね」

新見市の宇山洞（うやまどう）や高梁市の穴門山（あなとやま）神社など岡山の貴重な文化財や自然の中で撮影され、まるで絵画のような幻想的な世界が表現されています。



（高橋一生さん）

「非常に楽しい時間を過ごせました。普段なかなか行けるような場所ではないところで、しかも岡山の歴史的な場所だったり、行かせていただいてお芝居ができたことというのは、とても未だにしっかりと記憶に残っていますね。」



（渡辺一貴監督）

「天気が本当に秒単位で変わっていくので、このシーンを晴れの設定で撮ろうと撮り始めたら、次のカットになるともうずっと曇りになっちゃったりとか、天気のコントロールはできないので、その見極めというのがちょっと大変だったかな」



（高橋一生さん）

「岡山は、初めて撮影で来させていただいて、私的にも来ることは初めてだったんですけど、とても風土が好きになりまして、昔話だったりとかというものにも多数登場してくるような場所で、僕はそういった日本の神話だったりとか好きなので、まさに穴門山神社は僕にはドンピシャの場所で、定期的に行きたいなと思う場所なので、また何かご縁があったらなと思っております。ぜひ、映画をご覧になってください」



映画は、おととい（4日）、岡山市北区の映画館で先行上映され、高橋さんらが舞台挨拶をしました。全国公開は今月10日からです。