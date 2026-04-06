お年寄りたちを笑顔にするのは、芸達者なトイプードル「そらくん」。実はこのそらくん、芸を披露するだけでなく人を助ける役割を担ってきました。飼い主と二人三脚で歩んだ日々を取材しました。



「そうそう上手上手～！」



ある時はキックボードを乗りこなし、またある時は…



一芸でみんなを笑顔にする芸達者なトイプードル。名前は「そらくん」です。

このそらくん、実は…



「よろしくお願いします」



石川県警の嘱託警察犬なんです。



警察犬とは、人間の数千倍ともいわれる鋭い嗅覚を生かし、行方不明者の捜索や犯罪捜査にあたるよう訓練された犬のこと。

石川、県警では毎年20頭ほどを嘱託しています。県警の鑑識課に所属し、去年は123回出動。能登半島地震や奥能登豪雨でも、行方不明者の捜索にあたりました。



そらくんは、嘱託警察犬になるための審査を4年前に初めて受け、見事合格。それから3年間、警察犬としての道を歩んできました。



飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「この子はちょっといろんな芸が好きで、それを生かして、もしかしてできるんじゃないかなと」



飼い主は、石川県津幡町に住む樋敷美咲さん。



飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「私の仕事場、福祉関係なんですけど、やっぱり認知症の人いらっしゃいまますので、そんな認知症の方、もし行方不明になったら、おうち帰れなかったらかわいそうなので、ちょっとでも探せればいいかなと、ちょっとでもそういう仕事に就いて助けれればと思いました」



ペットショップで、生後3か月のそらくんと出会い、それから12年、生活をともにしてきました。

いつも一緒に自宅近くで、自主練習を行っています



飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「子供がいま隠れてますので、そらがこの元臭といってこのにおいを最初に嗅いで、地面のにおいとか空中のにおいとか探しながら子供を探します」



「探せ！探すよ」



においを嗅ぐと、早速あたりを嗅ぎまわるそらくん。



「靴発見しました。偉いよそら」



その後も何度もにおいを嗅ぎ直しながら、あたりを探し回ります。



そして…



「探すよ」「おった～！よかった～！」

見事、木の裏に隠れた男の子を見つけ出しました。



この3年間で実際に、行方不明者になった高齢者の捜索にあたってきたそらくん。



その高い能力は、こんな場所でも発揮されています。



この日、樋敷さんとそらくんが訪れたのは、福祉施設。



いったいなぜ、この場所なのかというと…

飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「そらは、嘱託警察犬として3年間お仕事させていただいたんですけど、高齢になったので、もう無理かなと思って3月31日に引退することになりました」



そらくんは人間でいうと60代。



体力も低下し始め、心配した樋敷さんは悩んだ末に、この春で第一線を退くことを決めました。



第二の人生に選んだのは…



引退を決めた去年10月から取り組む、福祉施設の慰問活動です。

飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「一緒にできることないかなと思って、いろんな施設巡りながらボランティア活動できないかなと思い、去年10月から始めたところです」



警察犬の訓練で培われた鋭い嗅覚をいかして、においを当てたり…



バーを乗り越えて運動能力を披露したり。



そらくんのチャーミングな姿に、会場にはにぎやかな声が響きます。



福祉施設の利用者は：

「とても楽しかったです。私も犬の世話しとったから」

「長いのを行ったり来たりして跳んでたね。あれよかった。みんな喜ぶもんね」

飼い主・樋敷 美咲 さん ：

「やっぱこの子のパフォーマンス見てて、ちょっと心が癒されたらいいなと思います。そら、一緒にがんばろうね、頑張っていこうね」



お年寄りに笑顔の花を。



そのために、二人三脚でこれからも歩んでいきます。

