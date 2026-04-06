ゼネラルは、モデル・俳優の小松菜奈さんを新たに起用したTV−CM「GENERAL AirからLifeへ」篇を、4月1日から放映を開始した。

同社は、創業90周年を迎えた今年1月に商号を「株式会社ゼネラル（英文表記：GENERAL Inc.）」に変更し、新たな一歩を踏み出した。これまで、革新的なモノづくりを通じて暮らしを快適にする志と常識にとらわれない発想で、世界初・業界初の製品を生み出してきた。今後も、培ってきた高度な技術に独自の発想を掛け合わせ、さらなるイノベーションの創出を目指す。そして今や災害ともいえる猛暑や寒波からの健康と街や地域を守り、サステナブルでウェルビーイングな暮らしを支える「Creating a Life Conditioner」を創造していく。

今回のCMは、「ゼネラル」の認知拡大とともに、小松さんによる演技とナレーションを通じて、同社の目指す姿「Creating a Life Conditioner」をより身近に感じてもらえるように制作したという。大切な人や家族の快適、街の安心な暮らしを支え続け、すべてのLifeのそばに寄り添う、という同社の想いを込めている。

小松さんは、凛とした確固たる世界観を確立しており、同社の目指す方向性と重なるとのこと。新たな一歩を踏み出したGENERALのブランドイメージを体現してもらえる存在と考え、今回の起用となった。



新TV−CM「GENERAL AirからLifeへ」篇のワンシーン

CMの冒頭は、小松さんのフェイスアップとともに「ゼネラルは、Air Conditionerから、Life Conditionerへ。」というナレーションで始まる。小松さんを「i」に見立て、「Air」と「Life」の文字が切り替わる演出を通じてブランドの目指す姿を象徴的に表現している。

エアコン「nocria（ノクリア）」のそばで快適に過ごす乳児や母親、街を行き交う人々、自転車を漕ぐ子どもたち、そして森を歩く年配の夫婦。穏やかな日常の情景の中に、人と環境、地域が調和する未来への想いを重ねた。ラストは、小松さんが生き生きと輝く姿とともに、「すべてのLifeのそばに。」というナレーションに合わせ社名とスローガンを映し出して締めくくられる。



小松菜奈さんインタビュー動画のワンシーン

撮影を終えての率直な感想を小松さんに聞くと、「ちょっと緊張していたけど、だんだんほどけてきてリラックスして臨めた。前半の凛とした空気感から、後半の光や風を全身で浴びてエネルギーに満ちたポジティブな姿。その2つのコンセプトが、自分が表現する切り替えにもなって、すごく心地よく撮影できた」とのこと。

「すべてのLifeのそばに。」というメッセージについては、「素敵なキーメッセージだなと思った。特別という枠だけじゃなくて、どんな時でも寄り添ってくれる心強さを感じた。ゼネラルが目指すメッセージは、私たちの生活や人生を共にする相棒のような、なくてはならない存在だなとも思った」と話していた。



新CMメイキング動画のワンシーン

CMでは「Air Conditioner」から「Life Conditioner」へというブランドの目指す姿が描かれる。小松さん自身、最近自分の中で変化や「進化したな」と感じる部分があるか聞いてみると、「もうちょっとで30になるのだが、たぶんそれが進化なのかなと思っている。年齢を重ねていくごとにすごく自分らしくいられてるなって、改めて思う」とコメント。



小松菜奈さんインタビュー動画のワンシーン

「Creating a Life Conditioner」というスローガンに関連して、自宅で「心地よい空間」を整える際など、特にこだわっていることを聞くと、「自分自身だったり、家族が心地よくいられる空間づくりなのかなと思う。掃除が好きなのだが、ふとした時に雑巾で床を全部拭いてピカピカにしたりとか、ちょっと戸棚の中でごちゃっとしてるところを整理できる収納ケースを買ったりとか。そういうちょっとしたことで気持ちよくいられているなと思うので大事にしている。やっぱり人の手でやる方がすごい綺麗になるので。本当に無になれる時なんだなと思う」と教えてくれた。



新CMメイキング動画のワンシーン

CM中では人々が生き生きと輝く瞬間の表現があったが、小松さんが「生き生きと輝き続ける」ためのパワーの源はどこにあるのだろうか。「やっぱりファッションなのかなと思う。ファッションがあるから今の自分がいるなとすごく思うので。ファッションのためならどこにでも行けるなっていうぐらい好きなので、自分の中で本当に唯一テンションが上がることだなと思っている」と、ファッションへの想いを語っていた。

CMで登場する「象徴的な光」にちなみ、日常の中で「心が浄化される・癒やされる」と感じる瞬間を聞くと、「やっぱり自然がある場所に行くことで力が湧いてくるので、休みの日に行ったりする。本当に自然が生み出した色とかを見るとほっとする自分がいるので、まさに自分が浄化されてるなって思う」と、自然あふれる場所でリラックスしていると話していた。

［新CM概要］

放送開始日：4月1日（水）

放送エリア：全国

タイトル：「GENERAL AirからLifeへ」篇（15秒／30秒）

出演者：小松菜奈さん

WEBサイト：https://www.generalww.com/jp/info/20260330/index.html

ゼネラル＝ https://www.generalww.com/jp/