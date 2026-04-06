『俺たちのアナコンダ』まさかのジェニファー・ロペス登場でジャック・ブラック失神
ジャック・ブラックとポール・ラッドが、ジェニファー・ロペス主演映画『アナコンダ』（1997）のリメイクを制作する主人公を演じる映画『俺たちのアナコンダ』。このたび公開中の本作に、ジェニファーがカメオ出演していることが明らかとなり、本人を目の前にしてジャックが失神するシーンが解禁された。
【動画】ジェイローのスターオーラに卒倒するジャック・ブラック
1997年に公開された『アナコンダ』は、ジェニファー演じる映画監督が、撮影で訪れたジャングルで巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラー。絶妙なB級感がジャンル映画ファンにハマり、世界で大ヒットを記録するなどカルト的人気を誇る作品だ。
あれから約30年が経とうとしている今年、ジャック・ブラックとポール・ラッドをダブル主演に迎え、新生『アナコンダ』が爆誕。全米で昨年のクリスマスに公開されるやいなや絶賛の声がSNS上で相次ぎ、全世界興行収入は1億ドル超えを達成した。
満を持して日本に上陸する本作の主人公は、少年時代から映画オタクな日々を過ごしてきた幼なじみのダグ（ジャック）とグリフ（ポール）。97年版『アナコンダ』をこよなく愛し、そのリメイクを制作することを決意した2人が、撮影地のジャングルでホンモノの巨大ヘビと遭遇してしまう…！というユニークかつ新しい視点から描かれる。
先日オリジナルキャストのアイス・キューブが本人役で登場していることが発表されたのに続き、この度、同じくオリジナル版の主演だったジェニファー・ロペスもカメオ出演を果たしていることが明らかに。併せて公開された映像は、グリフ（ポール）が遭遇した撮影隊に「ジェイロー、今回出てる？」と聞くシーンから始まる。そして、家の玄関ドアを開けたダグ（ジャック）の前に立っているのは、J.Loことジェニファー・ロペス。主人公2人にとってカリスマでスーパースターである彼女を見て、ダグは目をむき倒れてしまう。
秘境の中での巨大ヘビとの死闘、裏切り…息をつかせぬ展開の『アナコンダ』で、主人公・テリーを堂々と演じたジェニファー。トム・ゴーミカン監督の熱意が実り、アイス・キューブとともに今回の出演が叶った。これは、オリジナル「アナコンダ」から、本作へのお墨付きでもある。出演は一瞬ながら、サングラスを外し真っ直ぐ相手を見つめるジェニファーの姿は、さすがの圧倒的な存在感。ジャック・ブラックが倒れてしまうのも納得（？）のスターオーラを放っている。
映画『俺たちのアナコンダ』は上映中。
【動画】ジェイローのスターオーラに卒倒するジャック・ブラック
1997年に公開された『アナコンダ』は、ジェニファー演じる映画監督が、撮影で訪れたジャングルで巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラー。絶妙なB級感がジャンル映画ファンにハマり、世界で大ヒットを記録するなどカルト的人気を誇る作品だ。
満を持して日本に上陸する本作の主人公は、少年時代から映画オタクな日々を過ごしてきた幼なじみのダグ（ジャック）とグリフ（ポール）。97年版『アナコンダ』をこよなく愛し、そのリメイクを制作することを決意した2人が、撮影地のジャングルでホンモノの巨大ヘビと遭遇してしまう…！というユニークかつ新しい視点から描かれる。
先日オリジナルキャストのアイス・キューブが本人役で登場していることが発表されたのに続き、この度、同じくオリジナル版の主演だったジェニファー・ロペスもカメオ出演を果たしていることが明らかに。併せて公開された映像は、グリフ（ポール）が遭遇した撮影隊に「ジェイロー、今回出てる？」と聞くシーンから始まる。そして、家の玄関ドアを開けたダグ（ジャック）の前に立っているのは、J.Loことジェニファー・ロペス。主人公2人にとってカリスマでスーパースターである彼女を見て、ダグは目をむき倒れてしまう。
秘境の中での巨大ヘビとの死闘、裏切り…息をつかせぬ展開の『アナコンダ』で、主人公・テリーを堂々と演じたジェニファー。トム・ゴーミカン監督の熱意が実り、アイス・キューブとともに今回の出演が叶った。これは、オリジナル「アナコンダ」から、本作へのお墨付きでもある。出演は一瞬ながら、サングラスを外し真っ直ぐ相手を見つめるジェニファーの姿は、さすがの圧倒的な存在感。ジャック・ブラックが倒れてしまうのも納得（？）のスターオーラを放っている。
映画『俺たちのアナコンダ』は上映中。