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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【筋膜リリース×ストレッチ】で背中の深層までゆるめる（猫背 / ストレートネック / 肩こり解消）」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったまま行える筋膜リリースとストレッチを組み合わせ、背中全体の深層部から筋肉をゆるめるプログラムを紹介しています。



プログラムは、肩甲骨周りを動かす「ロボットアーム」から始まります。のが氏によると、軽く肘を後ろに引き、胸を張って行うのがポイントとのことです。続いて、腕を斜め上に伸ばす動きで、脇、肩、肩甲骨周り、背中上部をしなやかに動かしていきます。さらに、頭の後ろで手を組んで肘を開閉するストレッチで、固まりがちな胸の筋肉を広げます。



動画の中盤では、腕を後ろに伸ばして二の腕（上腕三頭筋）にアプローチする動きや、指で直接大胸筋を掴んでほぐす筋膜リリースを紹介。これらの動きが美しい姿勢作りにも繋がると説明しています。その後、肘を固定して腕を曲げ伸ばしするストレッチで上腕三頭筋を伸ばし、肩甲骨を意識しながら腕を交互に引く運動で背中全体を刺激します。



プログラムの最後には、肩を大きく回したり、首周りを優しくマッサージしたりするクールダウンが含まれており、全身の緊張を解放します。デスクワークやスマートフォンの使用で凝り固まった背中のケアに、このプログラムを日々の習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。