Ｇ１クライマックス３６（新日本プロレス公式ＷＥＢより）

写真拡大

　新日本プロレスは６日、公式ＷＥＢなどで真夏の最強決定戦「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６」の大会スケジュールを発表した。

　今年の「Ｇ１」は７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ　Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。

　◆Ｇ１日程

　▼７月１１日　米シカゴ　ＮＯＷ　Ａｒｅｎａ　

　

　▼１８日　北海道・北海道立総合体育センター　北海きたえーる

　▼１９日　北海道・北海道立総合体育センター　北海きたえーる

　▼２１日　宮城・仙台サンプラザホール

　▼２２日　新潟・アオーレ長岡

　▼２５日　東京・ＥＢＡＲＡ　ＷＡＶＥ　ＡＲＥＮＡおおた（大田区総合体育館）

　▼２６日　東京・ＥＢＡＲＡ　ＷＡＶＥ　ＡＲＥＮＡおおた（大田区総合体育館）

　▼２９日　大阪・大和大学　大和アリーナ

　▼３１日　香川・高松市総合体育館　第１競技場

　

　▼８月１日　広島サンプラザホール

　▼２日　福岡国際センター

　▼６日　後楽園ホール

　▼８日　横浜武道館

　▼９日　Ｇメッセ群馬

　▼１１日　三重・日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）

　▼１２日　静岡・アクトシティ浜松

　

　▼１３日　後楽園ホール

　▼１５日　両国国技館

　▼１６日　両国国技館

　