新日本プロレス、「Ｇ１クライマックス３６」全日程発表…７・１１シカゴで開幕、「優勝戦」は８・１６両国国技館
新日本プロレスは６日、公式ＷＥＢなどで真夏の最強決定戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の大会スケジュールを発表した。
今年の「Ｇ１」は７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。
◆Ｇ１日程
▼７月１１日 米シカゴ ＮＯＷ Ａｒｅｎａ
▼１８日 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
▼１９日 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
▼２１日 宮城・仙台サンプラザホール
▼２２日 新潟・アオーレ長岡
▼２５日 東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ ＡＲＥＮＡおおた（大田区総合体育館）
▼２６日 東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ ＡＲＥＮＡおおた（大田区総合体育館）
▼２９日 大阪・大和大学 大和アリーナ
▼３１日 香川・高松市総合体育館 第１競技場
▼８月１日 広島サンプラザホール
▼２日 福岡国際センター
▼６日 後楽園ホール
▼８日 横浜武道館
▼９日 Ｇメッセ群馬
▼１１日 三重・日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）
▼１２日 静岡・アクトシティ浜松
▼１３日 後楽園ホール
▼１５日 両国国技館
▼１６日 両国国技館