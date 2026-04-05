IMP.、初の地上波レギュラー冠番組『IMP.の「できません」は言いません』放送決定！ツアー最終公演でサプライズ発表

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IMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー、『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を完走。ツアー最終公演内にて、IMP.初の地上波冠レギュラー番組『IMP.の「できません」は言いません』が決定したことがサプライズ発表された。

■番組初回の企画は「地上の暴君とふれあい体験ロケ」に決定！

また2026年1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることが決定した。

本ツアーは昨年12月に発売した2nd Album『MAGenter』を引っ提げての開催。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では「MAGenter」のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露。

アンコール前に行われた初の地上波冠レギュラー番組の発表では、IMP.メンバーも事前に知らされないなかで突如ビジョンに映像が映し出され番組決定が発表されると、IMP.メンバーは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ!?」「すげー！」「マジで冠番組!?」「IMP.冠番組決まったぞーー!!」など喜びの声があがった。

発表の瞬間、会場のファンからは大きな歓声が上がり、念願の地上波冠番組決定に「おめでとう!!」など祝福の声があった。

映像が流れたあと番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。

(C)TOBE Co., Ltd.

■番組情報

TBS『IMP.の「できません」は言いません』

04/18(土)初回放送

毎週土曜深夜00:28～00:58

■ライブ情報

『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』

04/20(月)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

04/21(火)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

04/22(水)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

05/16(土)北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

05/17(日)北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

■『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』セットリスト

01.KISS

02.Tricky

03.Race

04.Go Higher

05.BAM-BOO

06.I Love Gotcha

07.CARAMEL

08.Heaven

09.FLOW

10.JUSS GET ON

11.Spotlight

12.PLEASE

13.DO IT!!!

14.SHAKE ME UP

15.Align

16.SYNERGY～以心伝心～

17.I Got It

18.Flavor Of You

19.Overnight

20.REALIZE

21.Bang Bang

22.Revolution

23.ROCKIN’ PARTY



01.Rodeo

02.ミチシルベ

03.Cheek to Cheek

04.CRUISIN’

05.CHASE

＜W ENCORE＞

01.STRANGER ※4/5 13:00公演のみ

■関連リンク

IMP. OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/imp

■【画像】横浜アリーナ公演の様子

■【画像】『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』関連画像