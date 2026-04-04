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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【至急】今すぐ23000円獲りに行け LINE CFDとLINE FXのお得ルートでコンボしろ」を公開した。動画では、出演者のネコ山が「LINE CFD」と「LINE FX」のキャンペーンにポイントサイトを組み合わせ、合計23,000円を獲得する実践的なポイ活の手順を解説している。



動画の序盤では、LINE CFDの提供再開を記念したキャンペーンを紹介。口座開設と指定のCFD取引を行うことで、最大3,000円がプレゼントされる仕組みを取り上げた。さらにネコ山は、このキャンペーン単体で終わらせるのではなく、LINE FXの口座開設キャンペーン（5,000円）と、ポイントサイトを経由した口座作成（15,000円）を併用するルートを提示。「この5000円と合わせると合計8000円」とし、さらにポイントサイトを経由することで大きな利益を生み出す全貌を明かした。



中盤では、具体的な攻略手順を3つのステップに分けて解説している。まずはポイントサイトの比較サイトを利用して、最もお得な経由先を探す重要性を強調。「焦りすぎましたね」と自身の失敗を振り返りつつ、条件をしっかり確認するよう促した。次にLINE FXの条件達成について、2万円を入金した上でドル円を1000通貨単位で10回売買する方法を実演。ネコ山は「即売りをしますよね。買ってすぐ売るんです」と語り、即時決済を繰り返すことで為替変動リスクを最小限に抑え、数十円程度の手数料で5,000円の条件をクリアできる手法を示した。



続くLINE CFDの条件達成についても、FX口座からの資金振替を活用し、指数CFDを用いた実際の取引画面を公開。ここでも1回ごとの即時決済を行い、わずか数円のコストで特典獲得の条件を達成していく様子が収められている。



後半では、自身のポイ活による着金状況の報告や視聴者からの質問にも答え、着実に資産を増やす姿勢を見せた。各種キャンペーンの仕様を正確に把握し、リスクを抑えながら確実なリターンを狙う手法は、ポイ活や投資を効率的に進める上で非常に有用な知識と言える。