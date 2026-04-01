創立45周年記念！全14種が週替わりで増量！ファミリーマートの名物企画が“なぜか45％増量”になって開催
コンビニの増量キャンペーンの元祖、ファミリーマート名物の増量作戦が今年も2026年3月24日から開催されている。今年は創立45周年ということで、「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」と題し、初の春開催となる。ラーメンや中華まん、生コッペパンなどの初登場商品を含む全14品がお得に楽しめる。
【写真】「生コッペパン(イチゴジャム＆マーガリン)」。3年間で累計3億食を販売した人気の「生コッペパン」がサイズUPして登場
■新生活のタイミングにうれしい増量作戦
ファミリーマートの増量キャンペーンは、2021年の創立40周年の目玉企画として誕生。その後、さまざまなコンビニエンスストアでの増量キャンペーンの先駆けとなった、消費者にとってはうれしい企画。
通常時と値段は変わらず、中身が増えたり、サイズが大きくなったり、お得しかない神企画とあって、毎回大きな反響がある。しかも、2023年には「だいたい」、2024年は「たぶん」、2025年は「ざっくり」とうたい、実質40％以上増量されていたというのも話題を呼んだ理由。
今年はファミリーマート創立45周年ということで「なぜか45％増量作戦」として、初登場商品を含む全14品がキャンペーン対象商品となる。1週目は3月24日からで、8品がお得になる。注目は増量キャンペーン初の「生コッペパン(イチゴジャム＆マーガリン)」(145円)。3年間で累計3億食を販売した人気の「生コッペパン」がサイズUPして登場する。
2001年発売のロングセラー商品「スパイシーチキン」(210円)も「なぜか45％増量」される。ジューシーなモモ肉を使用し、ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになる人気商品が、食べ応えがさらに充実する大きさになるのはうれしい。
スイーツで人気の「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(258円)も「なぜか45％増量」。口溶けなめらかな生チョコレートと生クリームをブレンドしたホイップクリームをもちっとしたクレープ生地で包んでいる。ワンハンドで食べられるクレープだが、お皿に盛り付けて食べたくなる大きさに！
「助六寿司」(578円)にいたっては、明らかに数が増えている。6種の具材が入った巻寿司といなり寿司を組み合わせた定番品で、通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻なのが、いなり寿司5個、巻好き6個とかなりのボリュームに。もはやシェアできるレベルになる。
初の春開催ということで温かいメニューも。「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）は、人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した食べ応えある一杯がさらにボリュームUP。太麺に濃厚な豚の旨味が特徴のスープを合せ、チャーシュー、もやし、キャベツ、刻みにんにくをトッピングしている。
もうひとつ、この時期ならではなのが「のびーるチーズのコク旨ピザまん」(170円)。大きさはもちろん、重さもずっしり。甘さが特徴のトマトを使用したソースと文字通りのびるチーズの組み合わせが絶妙。ほんのり甘い生地との相性も抜群だ。
「チョコを味わう コーンチョコ」(158円)は袋の大きさやパッケージもキャンペーン仕様。サクッと軽い食感のコーンパフを口溶けのいいチョコレートでコーティングした、食べ始めたら止まらない人気のコーンチョコを、いつもより多めに食べられる。
そして、もはや別商品ではと思ってしまうのが、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー950ml」(118円)。Afternoon Tea監修の初代フレーバーティーが、950ミリリットルのボトルで登場。スリランカ産茶葉を100％使用したさわやかな味わいを存分に味わえる。
■2周目は3月31日(火)からスタート
次に3月31日(火)から2週目として6品が対象に。容器のサイズ感も変わって登場するのが「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(450円)。ファミリーマートのロングセラーのカレーが増量される。30種類以上のスパイスを使用し、野菜やフルーツの甘味を加えることで奥深い旨味が楽しめるカレーをおなかいっぱい食べられる。
「大盛 明太子スパゲティ」(598円)は、すでに大盛りと名乗っている明太子スパゲティを「なぜか45％増量」してしまうという、ボリューム感抜群の商品。明太子と相性のいい昆布茶を配合することで旨味が増し、バターのコクが加わって満足感ある味わいになっている。
「テリヤキチキンとたまごのサンド」(348円)も長年、定番商品として親しまれているサンドイッチ。甘辛いテリヤキチキンとタマゴサラダを合せたサンドイッチで、1切れ多くなっただけでなく、中の具材感もUPしている。
「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」(398円)は醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキンと野菜を合せた一品。増量したことで、たんぱく質量も1包装あたり25.0グラムと大幅アップ。たんぱく質補給にぜひ。
人気スイーツから「天使のチーズケーキ」(250円)が「なぜか45％増量」。コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたチーズケーキで、やさしい味わいをたっぷり楽しめる。
「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」(138円)も「なぜか45％増量」仕様に。濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚が食べ切りサイズからシェアサイズぐらいのボリューム感になっている。
■まさかのファミマオンラインでも「なぜか45％増量」
ファミリーマートには、「ファミマオンライン」というオンラインショップがあるが、3月19日〜4月6日(月)23時までの期間限定で、オンラインショップで人気の10商品が「なぜか45％増量」になる。
「霧島黒豚もも肉 味噌漬セット」(3240円)は西京味噌漬150グラムと米麹味噌漬150グラムが計3パック入りのセット商品だが、西京味噌漬150グラム×3と米麹味噌漬150グラム×2に「なぜか45％増量」されている。
「ハーゲンダッツスペシャルセット」(6800円)も「なぜか45％増量」。ミニカップバニラ、バニラチョコレートマカデミアのバー、バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリームのラバーズアソートの詰合せ。冷凍庫を空けて届くのを待ちたい。
ほかにも「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福fuwaru」(3564円)、「神戸牛モモ焼肉」(7560円)、「レンジでできるお鍋を使わない麺セット」(2916円)などがあり、ぜひともチェックしておきたい。
リアルでもオンラインでも「たのしいおトク」がいっぱいのファミリーマートの「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」。見逃さないようにチェックしておトクを楽しもう！
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【写真】「生コッペパン(イチゴジャム＆マーガリン)」。3年間で累計3億食を販売した人気の「生コッペパン」がサイズUPして登場
ファミリーマートの増量キャンペーンは、2021年の創立40周年の目玉企画として誕生。その後、さまざまなコンビニエンスストアでの増量キャンペーンの先駆けとなった、消費者にとってはうれしい企画。
通常時と値段は変わらず、中身が増えたり、サイズが大きくなったり、お得しかない神企画とあって、毎回大きな反響がある。しかも、2023年には「だいたい」、2024年は「たぶん」、2025年は「ざっくり」とうたい、実質40％以上増量されていたというのも話題を呼んだ理由。
今年はファミリーマート創立45周年ということで「なぜか45％増量作戦」として、初登場商品を含む全14品がキャンペーン対象商品となる。1週目は3月24日からで、8品がお得になる。注目は増量キャンペーン初の「生コッペパン(イチゴジャム＆マーガリン)」(145円)。3年間で累計3億食を販売した人気の「生コッペパン」がサイズUPして登場する。
2001年発売のロングセラー商品「スパイシーチキン」(210円)も「なぜか45％増量」される。ジューシーなモモ肉を使用し、ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになる人気商品が、食べ応えがさらに充実する大きさになるのはうれしい。
スイーツで人気の「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(258円)も「なぜか45％増量」。口溶けなめらかな生チョコレートと生クリームをブレンドしたホイップクリームをもちっとしたクレープ生地で包んでいる。ワンハンドで食べられるクレープだが、お皿に盛り付けて食べたくなる大きさに！
「助六寿司」(578円)にいたっては、明らかに数が増えている。6種の具材が入った巻寿司といなり寿司を組み合わせた定番品で、通常はいなり寿司3個、巻寿司4巻なのが、いなり寿司5個、巻好き6個とかなりのボリュームに。もはやシェアできるレベルになる。
初の春開催ということで温かいメニューも。「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）は、人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した食べ応えある一杯がさらにボリュームUP。太麺に濃厚な豚の旨味が特徴のスープを合せ、チャーシュー、もやし、キャベツ、刻みにんにくをトッピングしている。
もうひとつ、この時期ならではなのが「のびーるチーズのコク旨ピザまん」(170円)。大きさはもちろん、重さもずっしり。甘さが特徴のトマトを使用したソースと文字通りのびるチーズの組み合わせが絶妙。ほんのり甘い生地との相性も抜群だ。
「チョコを味わう コーンチョコ」(158円)は袋の大きさやパッケージもキャンペーン仕様。サクッと軽い食感のコーンパフを口溶けのいいチョコレートでコーティングした、食べ始めたら止まらない人気のコーンチョコを、いつもより多めに食べられる。
そして、もはや別商品ではと思ってしまうのが、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー950ml」(118円)。Afternoon Tea監修の初代フレーバーティーが、950ミリリットルのボトルで登場。スリランカ産茶葉を100％使用したさわやかな味わいを存分に味わえる。
■2周目は3月31日(火)からスタート
次に3月31日(火)から2週目として6品が対象に。容器のサイズ感も変わって登場するのが「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(450円)。ファミリーマートのロングセラーのカレーが増量される。30種類以上のスパイスを使用し、野菜やフルーツの甘味を加えることで奥深い旨味が楽しめるカレーをおなかいっぱい食べられる。
「大盛 明太子スパゲティ」(598円)は、すでに大盛りと名乗っている明太子スパゲティを「なぜか45％増量」してしまうという、ボリューム感抜群の商品。明太子と相性のいい昆布茶を配合することで旨味が増し、バターのコクが加わって満足感ある味わいになっている。
「テリヤキチキンとたまごのサンド」(348円)も長年、定番商品として親しまれているサンドイッチ。甘辛いテリヤキチキンとタマゴサラダを合せたサンドイッチで、1切れ多くなっただけでなく、中の具材感もUPしている。
「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」(398円)は醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキンと野菜を合せた一品。増量したことで、たんぱく質量も1包装あたり25.0グラムと大幅アップ。たんぱく質補給にぜひ。
人気スイーツから「天使のチーズケーキ」(250円)が「なぜか45％増量」。コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたチーズケーキで、やさしい味わいをたっぷり楽しめる。
「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」(138円)も「なぜか45％増量」仕様に。濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚が食べ切りサイズからシェアサイズぐらいのボリューム感になっている。
■まさかのファミマオンラインでも「なぜか45％増量」
ファミリーマートには、「ファミマオンライン」というオンラインショップがあるが、3月19日〜4月6日(月)23時までの期間限定で、オンラインショップで人気の10商品が「なぜか45％増量」になる。
「霧島黒豚もも肉 味噌漬セット」(3240円)は西京味噌漬150グラムと米麹味噌漬150グラムが計3パック入りのセット商品だが、西京味噌漬150グラム×3と米麹味噌漬150グラム×2に「なぜか45％増量」されている。
「ハーゲンダッツスペシャルセット」(6800円)も「なぜか45％増量」。ミニカップバニラ、バニラチョコレートマカデミアのバー、バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリームのラバーズアソートの詰合せ。冷凍庫を空けて届くのを待ちたい。
ほかにも「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福fuwaru」(3564円)、「神戸牛モモ焼肉」(7560円)、「レンジでできるお鍋を使わない麺セット」(2916円)などがあり、ぜひともチェックしておきたい。
リアルでもオンラインでも「たのしいおトク」がいっぱいのファミリーマートの「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」。見逃さないようにチェックしておトクを楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。