新浜レオンが4月15日、1st EP『New Beginning』をリリースする。同EP収録新曲「LOVE しない？」のミュージックビデオが公開となった。

こっちのけんとが作詞作曲を手掛けた新曲「LOVE しない？」は、“もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか？”をテーマに制作されたもの。こっちのけんとらしさをメロディーに残しつつ、新浜レオンの低⾳ビブラートが映える同曲レコーディングには、こっちのけんと本人もコーラス参加している。なお、歌詞には“惚れ惚レオン！” “デレデレオン！”などの“レオン語”が初めて採用された。

公開された「LOVE しない？」ミュージックビデオには、こっちのけんと本人も出演。2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた二人は、同い年でグリーンがラッキーカラーなどの共通点も多い。二人の息の合った掛け合いや、仲睦まじい姿は見どころのひとつ。そして、同楽曲ミュージックビデオの撮影場所となったのは、新浜レオンの母校・千葉英和高校だ。学生時代たくさん思い出が詰まった校舎や中庭を舞台に、現役の学生も一緒に楽曲を盛り上げた。

なお、EP『New Beginning』発売日となる4月15日、ラゾーナ川崎プラザで開催するリリースイベントに、こっちのけんとがスペシャルゲストとして出演することが決定したほか、NHK『みんなのうた』2・3月放送曲「言い訳ナイナー」のフルサイズ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。

■1st EP『New Beginning』

2026年4月15日(水)発売

※全4種

【ラブレオン盤】

JBCK-4029 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【歌に魅了さレオン盤】

JBCK-4030 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【一緒に歩いておくレオン盤】

JBCK-4031 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【れおすけ盤】

JBCK-4032 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定 ▶「LOVE しない？」

作詞：こっちのけんと

作曲：こっちのけんと/野口大志

編曲：野口大志

▶「言い訳ナイナー」

作詞：S-H-Y

作曲：後藤康二 (ck510)

編曲：後藤康二 (ck510) 「言い訳ナイナー」2月11日先行配信

■イベント＜新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ＞

日時：4月15日(水)18:00スタート

会場：神奈川・ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場 グランドステージ

スペシャルゲスト：こっちのけんと

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/