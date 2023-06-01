「春アニメ2026」では、「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」や「転生したらスライムだった件 第4期」など人気アニメの続編が多数放送される。

他にも「『鬼滅の刃』シリーズ全編再放送」や「僕のヒーローアカデミア More」など根強い人気を誇る作品の再放送・後日譚もラインナップ。加えて、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏原作マンガのアニメ「MAO」や、「鋼の錬金術師」などで知られる荒川弘氏原作マンガのアニメ「黄泉のツガイ」など、放送開始前から注目を集めている作品もある。

さらに、TVアニメだけでなく映画でも「名探偵コナン」シリーズ最新作「「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のほか、「魔法科高校の劣等生」シリーズ最新作として物語の続きを描く映画「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」や、「宇宙戦艦ヤマト」のリメイクシリーズ最新作となる「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」など人気シリーズが上映。テレビアニメだけでなく、劇場タイトルからも目が離せない。

本稿では、そんな「春アニメ2026」について注目タイトルを22作をピックアップしてまとめていく。

「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」3月19日

・放送開始日：3月19日より

・最速配信：Netflixにて世界独占先行配信

□「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のページ

【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第１弾】【「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」あらすじ】

1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。

「ドロヘドロ Season2」4月1日

・配信開始日：各配信サイトにて4月1日より毎週水曜23時～

□「ドロヘドロ Season2」のページ

【アニメ『ドロヘドロ Season2』PV】【「ドロヘドロ Season2」あらすじ】

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。

相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、

謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…

混迷を極める対立により物語はさらなる混沌カオスの渦へと突き進む！

「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」4月2日

・放送開始日：4月2日より毎週木曜22時～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：各配信サービスにて4月2日より毎週木曜22時30分～

□「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」のページ

【TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズン第3クール《メインPV》】【「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」あらすじ】

全人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、全ての謎を暴くため『月面着陸計画』を始動！

この石の世界（ストーンワールド）で、ゼロから宇宙船を作るビックプロジェクトへと乗り出した。

世界中から宇宙船の素材を集めるため、大海原へと飛び出した千空たち。

最初の目的地・アメリカ大陸で Dr.ゼノ率いる科学王国と対立し、科学 vs.科学の速攻戦を繰り広げる。

さらに石化光線の発信源・南米で、スタンリー部隊と衝突！

激しい戦いの末、世界中の人間は再び全て石になった――。

絶望的な状況下、スイカがたった一人で科学を繋ぐ希望となり、千空を目覚めさせた。

Dr.ゼノと最強タッグを組んだ科学王国が最後に挑むのは、最高難度の“月面ロケット”作り！

ついに、石の世界（ストーンワールド）から宇宙、そして月へ――。

千空は全人類の未来を取り戻すため、ホワイマンと石化の謎、その核心へと迫る‼

「転生したらスライムだった件 第4期」4月3日

・放送開始日：4月3日より毎週金曜23時～

・放送局：日本テレビ系ほか

・最速配信：各配信サービスにて4月4日より毎週土曜23時～

□「転生したらスライムだった件 第4期」のページ

【TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』PV第1弾】【「転生したらスライムだった件 第4期」あらすじ】

開国祭を開き、各国と国交を結んだ魔国連邦は、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだす。

種族の壁を越え、手を取り合い、繁栄していく魔国連邦。

しかし、その裏で魔王リムルの台頭を危険視する者たちがいた。

シルトロッゾ王国五大老の長である元〝勇者〟グランベル・ロッゾとその孫娘、マリアベル・ロッゾ。

支配による人類守護を掲げるグランベルとマリアベルは策謀を巡らせ、リムルと激突する。

一方、黄金郷エルドラドでは魔王レオンがある目的のために動き出す。

人類の守護者である勇者と、世界を支配する魔王。

様々な思惑が交錯する中、ひとりの〝勇者〟が目覚めようとしていた――。

譲れない思いを胸に、リムルの次なる戦いが始まる。

「終末のワルキューレIII」4月3日

・放送開始日：4月3日より毎週金曜24時30分～

・放送局：TOKYO MX・BS11ほか

・最速配信：Netflixにて独占配信中

□「終末のワルキューレIII」のページ

【アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第4弾】【「終末のワルキューレIII」あらすじ】

人類の存亡をかけた、全世界の神代表 vs 人類代表の一対一【タイマン】の13番勝負が、再び幕を開ける。

ここまでの対戦で、神３勝、人類３勝と互角で迎えた神VS人類最終闘争【ラグナロク】――。運命の第7回戦！

血湧き肉躍る、互いの信念を貫くための、熱き戦いがここにある──!!!!!

「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」4月4日

・放送開始日：4月4日より毎週土曜18時25分～

・放送局：NHK Eテレ

・最速配信：各配信プラットフォームにて4月6日より毎週月曜18時～

□「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」のページ

【アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ メインPV】【「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」あらすじ】

人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。

悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！

魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。

そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される《音楽祭》！

所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。

しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。

果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?

「黄泉のツガイ」4月4日

・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～

□「黄泉のツガイ」のページ

【【メインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」】【「黄泉のツガイ」あらすじ】

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

「MAO」4月4日

・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時45分～

・放送局：NHK総合

・最速配信：U-NEXTとHuluにて4月5日より毎週日曜12時～

□「MAO」のページ

【TVアニメ『MAO』PV第1弾】【「MAO」あらすじ】

大正時代を生きる青年、摩緒（まお）。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。

令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花（きばなのか）。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。

ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、妖（あやかし）の蔓延（はびこ）る大正時代に迷い込んでしまう。

摩緒と出会った菜花は――

「おまえ、妖だろう。」

摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。

二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!

摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！

没入型ダークファンタジー×時代（とき）を越えるタイムスリップミステリー、いよいよ開幕！

【それは、時代を喰らう“呪い”】

「NEEDY GIRL OVERDOSE」4月4日

・放送開始日：4月4日より毎週土曜24時30分～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：ABEMAにて4月4日より毎週土曜24時30分～

□「NEEDY GIRL OVERDOSE」のページ

【TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』本PV】【「NEEDY GIRL OVERDOSE」あらすじ】

登録者1000万人を記録するトップ配信者の少女、超絶最かわてんしちゃん──通称「超てんちゃん」の活躍を見ない日はない。

インターネット、テレビ、ライブを問わず、彼女はファンの歓声の中にいる。

そんな超てんちゃんに追いつこうとしているのは、３人の少女による配信者ユニット・カラマーゾフ。

そして、そんな配信者たちの活動とは遠く離れたところに、ヒモの彼氏と同棲しながらコンセプトカフェで働く少女、かちぇの姿がある。

星のように輝く少女と、輝きに手を伸ばす少女たちが紡ぐ、世界を魅了した“インターネット・エンジェル”の物語と、画面の向こうにいる“あなた”の物語が、ここに幕を開ける――

「『鬼滅の刃』シリーズ全編再放送」4月5日

・放送開始日：4月5日より毎週日曜9時30分～

・放送局：フジテレビほか

□「「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送」のページ

【『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』放送決定映像】【「鬼滅の刃 立志編」あらすじ】

時は大正、日本。炭を売る心優しき少年・炭治郎は、ある日鬼に家族を皆殺しにされてしまう。

さらに唯一生き残った妹の禰豆子は鬼に変貌してしまった。

絶望的な現実に打ちのめされる炭治郎だったが、妹を人間に戻し、家族を殺した鬼を討つため、“鬼狩り”の道を進む決意をする。

人と鬼とが織りなす哀しき兄妹の物語が、今、始まる---！

「日本三國」4月6日

・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～

・放送局：TOKYO MX・BS日テレほか

・最速配信：Prime Videoにて4月5日より毎週日曜21時～

□「日本三國」のページ

【『日本三國』第2弾予告】【「日本三國」あらすじ】

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

「LIAR GAME」4月6日

・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～

・放送局：テレ東ほか

・最速配信：各配信プラットフォームにて4月6日より毎週月曜24時30分～

□「LIAR GAME」のページ

【『LIAR GAME』PV】【「LIAR GAME」あらすじ】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」4月8日

・放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～

・放送局：AT-Xほか

・最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～

□「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」のページ

【TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第2弾】【「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」あらすじ】

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

「杖と剣のウィストリア シーズン2」4月12日

・放送開始日：4月12日より毎週日曜16時30分～

・放送局：TBS系全国28局ネット

・最速配信：各配信サービスにて4月12日より毎週日曜17時30分～

□「杖と剣のウィストリア シーズン2」のページ

【『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV】【「杖と剣のウィストリア シーズン2」あらすじ】

落ちこぼれの少年は、剣で魔法に挑む

杖と剣が交わる魔剣譚 ＜ウィストリア＞ 新章開幕！

「夜桜さんちの大作戦 第2期」4月12日

・放送開始日：4月12日より毎週日曜17時～

・放送局：MBS/TBS系全国28局ネット

・最速配信：U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズにて4月12日より毎週日曜17時30分～

□「夜桜さんちの大作戦 第2期」のページ

【TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期メインPV】【「夜桜さんちの大作戦 第2期」あらすじ】

皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。

さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家

…だったが、新たな任務が発生――!?

ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。

彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、２つの必要なもの。

つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は０」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！

そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。

謎に包まれた彼の目的とは!?

夜桜家に降りかかる様々な事件！

試されるのは家族の絆!!

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始!!!

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」4月10日

・上映開始日：4月10日より

・上映劇場：全国劇場

□「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のページ

【劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』本予告】【「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」あらすじ】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神＜エンジェル＞ VS 黒き堕天使＜ルシファー＞

旋風巻き起こす史上最速＜リミットブレイク＞バトルミステリー、いざ開戦＜レーススタート＞！！

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」4月24日

・上映開始日：4月24日より

・上映劇場：全国劇場

□「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のページ

【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」あらすじ】

マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。

ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。

ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。

「僕のヒーローアカデミア More」5月2日

・放送開始日：5月2日17時30分～

・放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

□「僕のヒーローアカデミア More」のページ

【「僕のヒーローアカデミア More」紹介文】

2025年12月13日(土)に最終話を迎えたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。最終話No.170「僕のヒーローアカデミア」は週刊少年ジャンプの連載最終話であるNo.430までの物語でした。そして2026年に展開する10周年記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】のひとつとして、コミックス最終第42巻の巻末に収録された堀越耕平先生描き下ろしエピソード、No.431「More」のアニメ化が決定しました！

「More」は、原作、そしてTVアニメ最終回で登場した、雄英高校卒業から8年後、プロヒーローとなったデクたち1年A組の、更にその先の姿を描いています。その特別なエピソードが、TVスペシャルとして2026年5月2日(土)夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送決定！(※一部地域を除く)。

最終回の更に向こうの物語をお楽しみに！

（原作コミックス第42巻に収録！堀越耕平先生描き下ろしエピソードNo.431「More」がアニメ化決定！）

「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日

・上映開始日：5月8日より

・上映劇場：全国劇場

□「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」のページ

【劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第２弾】【「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」あらすじ】

魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。

とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。

魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。

魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。

劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。

一通の手紙が届くまでは――――。

その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。

当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。

そこで衝撃の真実が告げられる。

「鉄コン筋クリート リバイバル上映」5月8日

・上映開始日：5月8日より2週間限定

・上映劇場：全国劇場

□「鉄コン筋クリート リバイバル上映」のページ

【『鉄コン筋クリート』全国リバイバル上映 予告編】【「鉄コン筋クリート リバイバル上映」あらすじ】

義理と人情とヤクザの“地獄”の街＜宝町＞を根城に自由に飛び回る「ネコ」＝２人の少年「クロ」と「シロ」。二人は支えあいながら生きていくが、「ネズミ」と呼ばれるヤクザ達の介入により、＜再開発＞という名目の暴力と退廃が押し寄せる。3人組の殺し屋の存在、光り輝く“子供の城”建設計画…。宝町の運命とともに、二人の運命も大きく動かされることになる。彼らは変わりゆく宝町で、生き抜くことができるのか！？

「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」6月26日

・上映開始日：6月26日より

・上映劇場：全国劇場

□「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」のページ

【『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』特報】【「ヤマトよ永遠に REBEL3199」あらすじ】

時に西暦2207年。あのガミラス本星とイスカンダル星が消滅した事件から二年――。

突如、太陽系に謎の巨大物体〈グランドリバース〉が出現した。

地球防衛軍の善戦虚しく、幾重もの防衛網を易々と突破した〈グランドリバース〉は、悠然と地球の新首都へと降下したのである。

音も無く出現する降下兵の群れ。上陸する多脚戦車。瞬く間に首都は制圧されてゆく。

もはや地球には抗う術はないのか――。

そのとき旧ヤマト艦隊クルーに極秘指令が下った。

「ヤマトへ集結せよ!!」

そこに聞こえてくる謎の歌声。「帰ってきた」と呟く謎の男。

果たして侵略者の驚くべき正体とは!?

人類の命運を賭けて、いま未踏の時空へと宇宙戦艦ヤマトの航海が始まる。

「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」6月26日

・上映開始日：6月26日より

・上映劇場：全国劇場

□「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」のページ

【【予告映像】映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』】【「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」あらすじ】

「虹の星がもう一度輝いた時、一緒に宝物を手に入れよう！」

遠い昔に、ある冒険家と交わした大切な約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタン。

しかし、旅の途中で、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまいました！

アンパンマンたちに助けられ、旅をする理由と大切な約束を破ってしまったという後悔の気持ちをみんなに話します。すると、「約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないかな」とジャムおじさんに勇気づけられ『今度こそ約束を守る』と気持ちを新たにし、クリームパンダと一緒に虹の星を目指すことにします。

クリームパンダは「絶対にあきらめない！」とパンタンと約束をして冒険の旅についていきますが、たくさんのピンチにくじけそうに。

そこへこっそり飛行機に乗り込んでいたばいきんまんたちも宝物を目当てにやってきて…。

何があっても絶対にあきらめない！と頑張るパンタンたち。

虹の星がもう一度輝いた時、約束の場所で見たものは…。

パンタンは今度こそ約束を守ることができるのでしょうか。

大切な約束と友情の物語―

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレⅢ製作委員会

(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

(C)高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

(C)甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

(C)2006松本大洋/小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C.、電通、TOKYO MX

(C)西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

(C)やなせスタジオ

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

(C)やなせたかし／アンパンマン製作委員会2026