【ミュージアムマスターラインXL エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.】 2027年8月～11月 発売予定 価格：443,190円 販売数量：299個

プライム1スタジオは、スタチュー「ミュージアムマスターラインXL エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.」を2027年8月～11月に発売する。価格は443,190円。本日より予約受付が開始した。

映画「エイリアン」から、「ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.」がXLサイズで立体化。H.R.ギーガー氏により生み出され、今に続く巨大フランチャイズの始祖となった「ビッグチャップ」のグロテスクな美を封じ込めた、1/3スケールスタチューとなっている。

“ギーガーヘッド”とも呼ばれるワイドショット用の頭部や、シンメトリーに構築された身体、鞭のようにしなる長く鋭利な尾など、全高100cmのサイズを生かし、全身を精緻に製作されている。次の動きが読めない不穏なポージングも、演じたボラジ・バデジョの長身や所作を追求して再現されている。

特製ベースはノストロモ号の船内をイメージ。パイプ類の無骨な質感や、メッシュ板に塗られた陰鬱な赤など、細部まで作り込まれている。また、閉塞感を高めるLED内蔵ウォールは脱着式。取り外してビッグチャップの造形を全方位から鑑賞することができる。

さらにボーナス版には、船猫ジョーンズと開閉できるキャリーケースが付属する。ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなる。

ミュージアムマスターラインXL エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer.

【ビッグチャップ ゼノモーフ レギュラーVer. | Product PV | Prime 1 studio】

2027年8月～11月 発売予定

価格：443,190円

販売数量：299個

【ボーナス版特典：ジョーンズ＆キャリーケース】

【製品仕様】

シリーズ：「エイリアン」

フォーマット：ミュージアムマスターラインXL

サイズ：1/3スケール 100×68×65cm（高さ×幅×奥行）/ウォール無：100×65×54cm（高さ×幅×奥行）

重量：約43.34kg

素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

【付属品】

・クローズアップショット用頭部×2（口閉じ、口開け）

・インナーマウス×2（射出、収縮）

・両腕×2（下、前）

・特製ベース

・LED内蔵ウォール

・ヘッドスタンド×1

・ロゴプレート×2（ブラック、シルバー）

・ボーナス特典：ジョーンズ＆キャリーケース

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

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