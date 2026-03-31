東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）の開催を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

テーマは“SHINING NEXT”

今回の開催地は、新潟県。豊かな自然と文化が息づく同県は、日本有数の米どころとして知られ、食文化の豊かさに加え、多くのクリエイターやアーティストを輩出してきた文化芸術の土壌を有する。この地でTGCの初開催が決定した。

テーマは「SHINING NEXT」。7月の開催に合わせ、新潟の「ひかり」を新たな時代のエネルギーへと転換することを掲げる。自然や食、伝統に育まれた文化芸術と新たな才能が交差し、「次」の景色を創出することを目指す。また、若年層から支持を集める大規模ファッションイベントであるTGCの発信力を生かし、新潟の魅力を国内外に広く発信するとともに、新たな価値創出につなげるとしている。

代表で村重杏奈が登壇

©NAMICS presents TGC 新潟 2026 記者発表会

記者発表会には、TGCを代表して、バラエティー番組を中心にモデルとしても幅広く活動するタレントの村重杏奈が登場した。上品で落ち着いた印象のダークグリーンのロングドレス姿で登壇し、新潟県産の花をあしらったアレンジメントで彩られた会場の中で、ひときわ注目を集めた。

©NAMICS presents TGC 新潟 2026 記者発表会

TGCの魅力について「私にとってもTGCは憧れのステージであり、何としても立ちたいと強く思っていた特別な場所です。ファッションやメイクなど、すべてが最先端で、『TGCを見ればトレンドが分かる』と言われるほど、あらゆる面で先端を走っている存在だと感じています。」と語り、開催地である新潟県での思い出については「実は小さい頃、山口県から新潟まで車でよく来ていたんです。今思うと、すごい距離で自分でもちょっと引くくらいです（笑）。というのも、新潟空港から、私のもう一つのルーツであるロシアへの直行便が出ていたので、少しでも節約するために、山口から車で新潟まで行って、そこからロシアに帰っていたんです。なので、新潟にはすごく親しみがあって、私の中ではもう“ほぼ地元”みたいな感覚です！」と振り返った。

続けて新潟県で楽しみにしていることについて聞かれると、「実はまだ新潟のお米をしっかり食べたことがないので、次に訪れたときは、まずお米を味わいたいなと思っています。TGCはケータリングもとても豪華で、開催地ごとにご当地の食が楽しめるのも魅力のひとつなんです。なので、新潟ではどんなケータリングが用意されているのか、今からとても楽しみにしています！」とトーク。

©NAMICS presents TGC 新潟 2026 記者発表会

最後に『TGC 新潟 2026』出演に際して、「村重を含め、『この人、新潟出身だったかな？』と思えるくらい、どのモデルさんが登場しても大きな声援を送っていただけたら嬉しいです！また、7月の開催までまだ時間がありますので、ぜひ今日から毎日、発声練習をしておいていただけたらなと思います！（笑）」と意気込みを語った。

EXILE TETSUYAからビデオメッセージも

さらに、日本を代表するエンターテインメント企業2社による地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」が、本プロジェクトとしては13都市目となる「NAMICS presents TGC 新潟 2026」で初実施されることが決定した。

記者発表会では、同プロジェクトのリーダー的存在であるEXILE TETSUYAからのビデオメッセージが披露され、プロジェクト実施に向けた思いが語られた（以下、ビデオメッセージより一部抜粋）。

W TOKYOとLDH JAPAN、そして自治体や地域の皆様とともにコラボレーションをして、エンタテインメントを通じたSDGs推進型のプロジェクトを始めてから4年が経ちました。これまで長きにわたって、非常に楽しく取り組ませていただいております。今回のTGC新潟は初上陸となり、本プロジェクトとしては13都市目の開催となります。新潟は多彩なお祭りやダンスカルチャーが盛んな地域であり、この地で本プロジェクトを実施できることを、心より嬉しく、また楽しみにしています。新潟からLDH、そしてTGCとともに、その魅力を全国へ発信していければと思っておりますので、是非皆さん、会場に遊びに来てください。

豪華出演者第1弾解禁！

出演者第1弾が発表され、注目を集めている。ゲストには村重杏奈の出演が決定した。さらに、ゲストモデルとして川口ゆりな、長浜広奈、なごみ、希空、MINAMIら、TGCを代表する人気モデルが新潟県に集結する。

TGC出演を目指す『TGC 新潟 2026市民モデルオーディション』実施決定

新潟県で初開催となる「NAMICS presents TGC 新潟 2026」では、新潟市で夢に向かって挑戦する人や各分野で活躍する人に光を当てるとともに、市の魅力を発信することを目的に、「TGC 新潟 2026 市民モデルオーディション」の実施が決定した。

受賞者は「NAMICS presents TGC 新潟 2026」の新潟市ステージへの出演が予定されている。応募は3月30日より開始しており、広く参加を呼びかけている。

Information

＜応募はこちら＞

https://form.run/@niigata-shiminmodel

＜応募資格＞

・2026年4月1日時点で小学校1年生以上かつ

新潟市内に在住、通勤・通学している方

※身長、性別、国籍不問

※後述のスケジュールの全日程に参加可能な方

＜審査スケジュール＞（予定）

応募期間：3月30日（月）14:30〜4月26日（日）23:59

1次審査結果発表：4月30日（木）※合格者のみ連絡

2次審査（新潟市内）：5月10日（日）※当日結果発表

最終審査（新潟市内）：6月14日（日）※公開オーディション・当日結果発表

リハーサル：7月17日（金）＠朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

本番：7月18日（土）＠朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

今後の追加情報もお見逃しなく！

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

指定席A：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】2026年4月2日（木）10:00から順次販売開始

新潟県民先行：2026年 4月 2日（木）10:00〜2026年 4月 8日（水）23:59 ※新潟県民先行のみ抽選販売

TGC Premium会員先行：2026年 4月 4日（土）10:00〜2026年 4月10日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

TGC CARD先行：2026年 4月11日（土）10:00〜2026年 5月22日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

ドコモ回線契約者先行：2026年 4月11日（土）10:00〜2026年 4月24日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第一弾）：2026年 4月18日（土）10:00〜2026年 5月 8日（金）23:59

dポイントクラブ会員先行：2026年 4月25日（土）10:00〜2026年 5月22日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】10:00-2026年5月22日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第二弾）：2026年 5月 9日（土）10:00〜2026年 5月22日（金）23:59

プレイガイド先行：2026年 5月 9日（土）10:00〜2026年 5月22日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2026年5月23日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

有坂心花、稲垣姫菜、小國舞羽、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、MINAMI、向井怜衣、村上愛花、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

村重杏奈 他

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト