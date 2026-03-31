俳優の窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマークのe−Bikeブランド「MATE.BIKE（メイトバイク）」の記者発表会に出席した。

21年から同ブランドのジャパンアンバサダーを務めている窪塚。友人を通じた縁が就任のきっかけだったといい「気付いたらもう5年。途中でクビになりそうだった」と冗談を飛ばした。

私生活でも同社の自転車を愛用しており「うちに2〜3台ある。娘が自転車に乗れるようになったので、妻と娘と3人でご飯屋さんに行く時に乗ることが一番多い」とうれしそうな表情。さらに「うちの長男の愛琉は、登下校メイトで行ってましたね」と明かし「凄い快適そうで、うらやましかった」と話した。

囲み取材では「今日は「MATE.BIKEで来られたんですか？」と聞かれ「そんなわけねえだろ！車です」とノリツッコミで返すなど、報道陣を笑わせる場面も。4月1日から16歳以上の自転車の交通違反に対して交通反則切符制度、通称「青切符」が適用されることにちなみ、「青切符クイズ」に挑戦した窪塚は「縦に並ぶのをフォーメーションBって呼んでます」と家族エピソードも披露。制度適用に際し、「ずっとフォーメーションBでいなきゃ」と気を引き締め直していた。