演歌歌手の藤あや子（64）が30日、ブログを更新。「奇跡のようなありがたい日々」と思いの丈をつづり、“結婚9周年”をお祝いした夫婦の姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“結婚9周年”を夫とお祝いする様子

2017年4月9日に更新したブログで再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2025年3月31日のブログでは「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは、絶対難しいと思っていたけど、一度もけんかをすることもなく（愛猫の）マルオレちゃんと家族4人で、穏やかな日々を過ごすことが出来て心からありがたいと思います」と、乾杯ショットを投稿し、夫婦仲むつまじい様子も伝えていた。

“結婚9周年”を夫とお祝い

2026年3月30日には、「ウェディングアニバーサリー」と題したブログを更新。「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。これからも、そんな奇跡のようなありがたい日々を重ねていきたいと思います」と心境をつづり、夫婦でコップを合わせる“乾杯ショット”も公開した。

この投稿には「おめでとうございます！これからもずっと仲良くしていってくださいね」「お互いを思いやる…身にしみます」「旦那様ときっとジョークを交えながら楽しく幸せ、これからもずっとステキな家庭を紡いで下さいね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）