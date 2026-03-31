テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が２９日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。

この日は、フリーアナウンサーの滝川クリステルをゲストにママトークを繰り広げた。

滝川アナの夫は小泉進次郎防衛大臣。２０１９年８月に総理官邸で結婚会見したことも話題となった。

藤本は夫で品川庄司・庄司智春との結婚前の極秘交際を聞かれると「でも、私はやっぱり岩盤浴（デート）に行って撮られたんですね…」と苦笑。滝川アナは「それは撮られるパターンじゃないですか…。絶対」と笑った。

藤本は「そうなんですよ。でも、そしたらもう。身が軽くなりました」と述懐。

当時、国民的アイドルグループ・モーニング娘。でリーダー務めていた藤本は「でも（当時は交際を）否定も肯定もしてはいけないみたいな。だから（記者から）『庄司さんとね？』みたいに言われても『付き合ってない』とも言えないし『付き合ってる』とも言えない。『まあ、まあ、まあ…！』みたいな」とごまかし続けていたことを振り返っていた。

藤本は、２００７年に、庄司との交際が発覚しモーニング娘。を脱退。２００９年、２４歳のときに電撃婚を発表した。