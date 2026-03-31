２０２５年７月に公開された映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が、２９日までに興収４００億円を突破したことが３０日、発表された。歴代１位の興収４０７億円を記録した前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０２０年公開）に続き、史上２作目となる大台。４月９日の終映を前に新たな歴史を作った。

主人公ら「鬼殺隊」の精鋭たちが、鬼の根城で最終決戦を繰り広げられる「無限城編」三部作の第１弾。公開３日間で日本歴代１位の「オープニング成績（興収５５・２億円）」を叩きだし「初日成績」と「単日成績」でも新記録を樹立するロケットスタートを切った。

勢いは衰えず、日本映画史上、最速で興行成績１００億、２００億、３００億を突破。昨年９月には公開６０日間で３３０億円に達し、歴代２位だった「千と千尋の神隠し」（０１年公開）の３１６億円を抜き去った。

その後、数字は鈍化したものの、入場者特典を段階的に全２４種類制作して息長く公開。ＩＭＡＸや４Ｄ版上映限定特典などリピーター心をくすぐり、飽きさせなかった。北米などでも公開され、日本映画として史上初めて全世界興収１０００億円を超えるなど世界的なメガヒットとなっている。

配給元は「本作をご覧頂いた日本全国のお一人おひとりに、そして、本作を大変長い間上映して下さっている日本全国の劇場関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝。２８日からはフィナーレ特典として「エンドロールイラストカード 第２弾」が配布されており、どこまで数字を伸ばすか注目される。