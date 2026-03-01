乃木坂46ニューシングルに赤えんぴつ（バナナマン）が楽曲提供！先行配信スタート＆MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月8日にリリースされる乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に、赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」が収録されることが決定、3月31日より先行配信がスタートし、MVも合わせて公開された。「君ばかり」は、同シングルの初回仕様限定盤TYPE-Bに収録される。

赤えんぴつは、バナナマンの設楽統が演じるボーカル「おーちゃん」と、日村勇紀が演じるギター「ひーとん」からなる、バナナマンのふたりがコント内で演じているフォークデュオ。

バナナマンが、乃木坂46の冠番組のMCを務めている縁から今回、赤えんぴつとして初の楽曲提供へと繋がった。

今ではもう会えない過去の「君」の思い出の断片を描いたMVでは、日常のなかの様々な表情を見せる過去の「君」を乃木坂46メンバーが演じ、歌詞の世界観に沿ってそれぞれのメンバーが印象的な表情を見せている。

さらに、赤えんぴつの両名もMVに参加。どのような形で赤えんぴつがMVに参加しているのか、ぜひMVを観て確かめよう。

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛って羨ましい」

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.03.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「君ばかり」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

■【画像】乃木坂46のアーティスト写真

■【画像】赤えんぴつのアーティスト写真

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/