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お口の専門家が指摘。赤ちゃんの水分補給で本当に大切なのは「飲み方」、白湯や麦茶よりも重要なこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【離乳食】スタート前に知って！白湯の正しい飲ませ方」と題した動画を公開。離乳食を始める前の赤ちゃんに、ミルクや母乳以外の何を飲ませるべきかについて解説した。



動画では、赤ちゃんへの最初の水分補給として白湯や麦茶、だし汁がよく推奨されることに触れつつ、まい先生は「なんでもいいんじゃない？」と結論付けた。それよりも「口ですする」「飲み方」といった、お口の発達を促すトレーニングに焦点を当てることが重要だと指摘する。



一方で、赤ちゃんに飲ませて欲しくないものとして「ジュース」を挙げた。果汁やジュースは糖分が高く、赤ちゃんの血糖値を上げやすくするだけでなく、興奮作用を引き起こす可能性もあるという。また、甘い味に慣れてしまうと味覚が濃いものを求めるようになり、離乳食を食べなくなったり、虫歯のリスクが高まったりするそうだ。



まい先生は、水分を与える「目的」によって道具を使い分けることを推奨する。お風呂上がりなどで水分補給が目的の場合は、母乳やミルクの時間と被らないよう、哺乳瓶で少量の白湯や麦茶を与えるのが良いという。一方、お口のトレーニングが目的であれば、5ヶ月頃からコップを唇に当てる練習から始めるのが効果的だと説明した。



最後に、ジュースの「常習化」に警鐘を鳴らした。特別な日に与えるのは良い思い出作りになるが、日常的に冷蔵庫にストックする状況は避けるべきだとした。ジュースでお腹が満たされてご飯を食べなくなり、栄養不足を補うためにまたジュースを与えるという「負のループ」に陥る危険性を指摘し、動画を締めくくった。