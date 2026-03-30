グランドスポーツPKGもイイ

マツダのカナダ法人は2026年1月27日、ピュアスポーツモデル「MX-5」（日本名：ロードスター）2026年モデルの価格とグレード構成を発表しました。公開後はユーザーからの関心が高まり、反響も広がっています。

1989年の初代（NA型）から続くMX-5は、累計120万台以上を生産してきた小型オープンスポーツカーです。

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現行の4代目（ND型）は2015年に登場し、ソフトトップに加えて電動開閉式ハードトップ「RF（Retractable Fastback）」も設定されています。

カナダ市場では年間1000台前後の販売規模で推移しており、マツダ全体の1.2％（2025年実績）ほどを占めています。台数は大きくないものの、ブランドを象徴するモデルとして安定した評価を得ています。

パワートレインはソフトトップ、RFともに共通で、2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（181馬力／151lbft）に6速MTまたは6速ATを組み合わせ、駆動方式は後輪駆動（RWD）を採用します。

2026年モデルでは、Apple CarPlay／Android Autoのワイヤレス接続に対応するグレードが拡大されるなど、装備面の見直しが行われました。

グレードは従来どおり「GS」「GS-P」「GT」の3種類で、GS-PにはビルシュタインダンパーやBOSE製9スピーカーが、GTにはアダプティブヘッドライトやAlexa連携機能、ポリッシュ仕上げホイールなどが追加されています。

オプションでは、ブレンボ製フロントブレーキやBBS製ホイール、RECARO製シートを組み合わせた「スポーツパッケージ」がGS-PとGTに設定され、RFのGTにはブラックルーフとタン内装を組み合わせた「グランドスポーツパッケージ」も用意されています。

価格はソフトトップが3万5450カナダドル（約400万円）から、RFが4万2450カナダドル（約480万円）からで、2025年モデル比で250カナダドル（約3万円）の値上げとなっています。

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ユーザーからは、デザイン面では「かっこいい」「見た目が好き」といった声があり、実用性についても「ちょうどいいサイズ感」「海外仕様の装備がいい」といった前向きな意見が寄せられています。

2026年モデルへの関心は引き続き高く、今後の販売動向にも注目が集まりそうです。