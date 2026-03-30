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【必見】お金を残せる社長はどんな人？キャッシュリッチになる人は〇〇ができます！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【必見】お金を残せる社長はどんな人？キャッシュリッチになる人は〇〇ができます！」と題した動画を公開した。動画では、会社にお金を残せる「数字に強い経営者」になるための具体的な方法として、簿記の知識を実践的に身につけるためのトレーニングが紹介されている。



動画を投稿した市ノ澤翔氏は、簿記の知識について「インプットだけしていても意味がない」と断言。本当に数字に強くなるためには、「実際に自分で考えて簿記の問題を解いてみること」が不可欠であると説く。テキストを読むだけでなく、手を動かして問題を解くことで、初めて経営者としてレベルアップできるという。



動画では、経営者として最低限知っておくべき簿記の「仕訳」に関する実践問題が出題された。例えば、「売掛金300万円が銀行口座に振り込まれた」という取引。この場合、資産である「売掛金」が減り、同じく資産である「普通預金」が増えるため、帳簿の左側（借方）に「普通預金300万」、右側（貸方）に「売掛金300万」と記入する。このように、資産の中での入れ替わりが起きたことが分かる。



また、「銀行から300万円の融資を受けて普通預金口座に入金された」場合、資産である「普通預金」が300万円増える（借方）と同時に、返済義務のある「借入金」という負債も300万円増える（貸方）ことになる。市ノ澤氏自身、簿記の知識が全くない状態から独学で問題を解きまくることで公認会計士の資格を取得した経験があり、「とにかく問題を解きまくるのがコツだ」と繰り返し強調した。



これらの仕訳を理解し、自分でできるようになることが、会社の財務状況を正確に把握し、黒字経営を実現するための第一歩となるだろう。動画では、他にも様々な取引の仕訳が解説されており、数字に苦手意識を持つ経営者にとって実践的な学びの機会となりそうだ。



【2021年制作。キャッシュを盤石にする社長の「思考習慣」を解説しています。金利ある世界へと変化した今、改めて自身の投資判断や資金管理のクセを見直す指針としてご活用ください。】