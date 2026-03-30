「インターコンチネンタルホテル大阪」でお花見気分♪「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース
2026年3月3日～ 5月31日まで開催中！春の食材をふんだんに使用した「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース、選べるメインのお料理＋前菜＆デザートブッフェ付き、大阪梅田の夜のパノラマを望みながら、旬の味覚を楽しめる「NOKA Roast & Grill」ならでは「日本の春」を祝うディナーパーティーを紹介します。
「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース
「NOKA Roast & Grill」といえば、種類豊富な前菜ビュッフェ。「桜鯛のカルパッチョ仕立て 蕗の薹ソース」や「筍と小海老のサラダ マンゴーソース」など、季節感溢れる一品がたくさん並んでいます。
お花見装飾溢れるビュッフェ台
ビュッフェ台には、淡い桜の装飾が。お花見気分でお皿に前菜を盛り付けていきます。チーズやパストラミビーフなどお酒との相性の良いお料理も全ておかわり自由！
黒毛和牛の煮込みハンバーグ
選べるメインディッシュから「黒毛和牛の煮込みハンバーグ」(+1,150円)＋「オマール海老テールのグリル ハーフカット」(+1,000円)を追加しました。ジューシーなハンバーグに旨み溢れるオマール海老を贅沢にいただきます。
鱒のカルタファタ包み蒸し ヴァンブランソース
透明なフィルムに包まれた「鱒のカルタファタ包み蒸し ヴァンブランソース」。フォトジェニックな見た目で包みを開けると、ふわりと漂う桜鱒のいい香り、柔らかく上品な甘さが口の中に広がります。
パティシエ特製のデザートも食べ放題
パティシエ特製！いちご尽くしのデザート「ストロベリーと抹茶のチョコレートタルト」や「桜のシフォンケーキ」など、デザートも食べ放題！
お皿に可愛らしく盛り付け
バラエティ豊かなデザートは、手に取りやすいサイズ感なので、お皿に盛り付けてゆくのも楽しい♪
アイス屋さんのようなアイスカート
「NOKA Roast & Grill」で楽しみにしているアイスカート。たくさんのフレーバーのアイスから選べるので、アイス屋さんのようにオーダーできます。可愛いトッピングでアレンジ♪
食後のデザート
テーブルを埋め尽くす、和を感じる抹茶やいちごに、桜を使用した春らんまんなデザート。どちらも華やかな見た目は、乙女ごころをくすぐるものばかり。
「NOKA ROAST & GRILL」中条 勝シェフ
大阪の夜景を望む「NOKA ROAST & GRILL」で、五感で味わう春のひとときを、ぜひお楽しみください。
インターコンチネンタルホテル大阪
大阪府大阪市北区大深町3番60号
NOKA ROAST & GRILL（ノカ ロースト & グリル）
セレブレーション・オブ・スプリング
開催期間：2026年3月3日～5月31日
※前菜&デザートブッフェ＋選べるメイン1品＋コーヒーまたは紅茶
ディナー：7015円～
選べるメイン：鱒のカルタファタ包み蒸し／仔羊の煮込み
国産牛テンダーロインのステーク・オ・ポワブル(150g+2,530円 300g+5,060円)
宮崎牛サーロインのグリル(150g+2,530円 300g+5,060円)
黒毛和牛の煮込みハンバーグ(+1,150円)など
※ブッフェは20:30にお下げしお席は21:00までのご案内です。
※6～12歳のお子様は子供料金を選択下さい。大人のお客様と同じお食事をお楽しみいただけます。
※5歳以下のお子様は大人1名につき1名無料、2名目より子供料金を頂戴します。前菜とデザートブッフェをお楽しみいただけます。
※除外日：ゴールデンウイーク、お盆、クリスマス、年末年始等特別メニュー期間
※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。