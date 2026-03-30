「インターコンチネンタルホテル大阪」でお花見気分♪「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース

2026年3月3日～ 5月31日まで開催中！春の食材をふんだんに使用した「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース、選べるメインのお料理＋前菜＆デザートブッフェ付き、大阪梅田の夜のパノラマを望みながら、旬の味覚を楽しめる「NOKA Roast & Grill」ならでは「日本の春」を祝うディナーパーティーを紹介します。

「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース

「NOKA Roast & Grill」といえば、種類豊富な前菜ビュッフェ。「桜鯛のカルパッチョ仕立て 蕗の薹ソース」や「筍と小海老のサラダ マンゴーソース」など、季節感溢れる一品がたくさん並んでいます。

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お花見装飾溢れるビュッフェ台

ビュッフェ台には、淡い桜の装飾が。お花見気分でお皿に前菜を盛り付けていきます。チーズやパストラミビーフなどお酒との相性の良いお料理も全ておかわり自由！

黒毛和牛の煮込みハンバーグ

選べるメインディッシュから「黒毛和牛の煮込みハンバーグ」(+1,150円)＋「オマール海老テールのグリル ハーフカット」(+1,000円)を追加しました。ジューシーなハンバーグに旨み溢れるオマール海老を贅沢にいただきます。

鱒のカルタファタ包み蒸し ヴァンブランソース

透明なフィルムに包まれた「鱒のカルタファタ包み蒸し ヴァンブランソース」。フォトジェニックな見た目で包みを開けると、ふわりと漂う桜鱒のいい香り、柔らかく上品な甘さが口の中に広がります。

パティシエ特製のデザートも食べ放題

パティシエ特製！いちご尽くしのデザート「ストロベリーと抹茶のチョコレートタルト」や「桜のシフォンケーキ」など、デザートも食べ放題！

お皿に可愛らしく盛り付け

バラエティ豊かなデザートは、手に取りやすいサイズ感なので、お皿に盛り付けてゆくのも楽しい♪

アイス屋さんのようなアイスカート

「NOKA Roast & Grill」で楽しみにしているアイスカート。たくさんのフレーバーのアイスから選べるので、アイス屋さんのようにオーダーできます。可愛いトッピングでアレンジ♪

食後のデザート

テーブルを埋め尽くす、和を感じる抹茶やいちごに、桜を使用した春らんまんなデザート。どちらも華やかな見た目は、乙女ごころをくすぐるものばかり。

「NOKA ROAST & GRILL」中条 勝シェフ

大阪の夜景を望む「NOKA ROAST & GRILL」で、五感で味わう春のひとときを、ぜひお楽しみください。

インターコンチネンタルホテル大阪

大阪府大阪市北区大深町3番60号

NOKA ROAST & GRILL（ノカ ロースト & グリル）

セレブレーション・オブ・スプリング

開催期間：2026年3月3日～5月31日

※前菜&デザートブッフェ＋選べるメイン1品＋コーヒーまたは紅茶

ディナー：7015円～

選べるメイン：鱒のカルタファタ包み蒸し／仔羊の煮込み

国産牛テンダーロインのステーク・オ・ポワブル(150g+2,530円 300g+5,060円)

宮崎牛サーロインのグリル(150g+2,530円 300g+5,060円)

黒毛和牛の煮込みハンバーグ(+1,150円)など

※ブッフェは20:30にお下げしお席は21:00までのご案内です。

※6～12歳のお子様は子供料金を選択下さい。大人のお客様と同じお食事をお楽しみいただけます。

※5歳以下のお子様は大人1名につき1名無料、2名目より子供料金を頂戴します。前菜とデザートブッフェをお楽しみいただけます。

※除外日：ゴールデンウイーク、お盆、クリスマス、年末年始等特別メニュー期間

※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。