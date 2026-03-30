◇ア・リーグ ブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で右中間席へメジャー1号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。チームは5―2で勝利して開幕3連勝を飾った。

ヒーローインタビューに登場した岡本は「与えられたところで結果を出せるように準備しています」と語ると、開幕戦同様にゲレロからバケツの水をかけられ笑った。「球場の雰囲気から全部が違うので、毎日勉強しながら頑張っていきたいです。（ゲレロは）色々教えてくれますし、尊敬できる選手の一人です」と話すと、トロントの観衆から大声援と大きな拍手が送られた。

3点リードの4回先頭で迎えた第2打席だった。1ボールからの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の直球を完璧にとらえた打球は右中間席へ伸びていった。打球速度110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の特大弾。メジャー12打席目で待望の一発はメジャー初打点となった。

ベンチに戻ると、主砲ゲレロと両手を合わせたお辞儀ポーズ。さらに恒例となっているブルーのホームランジャケットを着せられた。

30日（日本時間31日）はロッキーズに移籍した菅野智之投手と初対戦を迎える。岡本は「僕が入団した頃からエースでしたし、大先輩で、“ジャイアンツといえば菅野さん”というイメージがある中で、一緒に野球をさせてもらいましたし、この舞台で対戦できるというのはなかなかないことだと思うので、その時間を楽しみたいなと思います」と語った。