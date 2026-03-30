ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）〜4月5日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡羊座（おひつじ座）】

今週は、趣味や習い事に熱が入りそう。自分らしさを表現できると、これまで努力してきたことが思い浮かんで感動してしまうかも。仲間にも恵まれて、充実した日々を過ごせるようです。恋愛面は、行ってみたい場所などがあれば、相手を誘って出かけてみると◎ あなたが楽しんでいると、相手もうれしい気持ちになれるようです。

★ワンポイントアドバイス★

パートナーや恋人との時間を大切にしましょう。いろんなことを話してコミュニケーションを深めていくと◎

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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