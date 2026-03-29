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「まさかコナンで泣くとは」日本人が気づかないアニメ文化の凄みを27歳韓国人が語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ27歳韓国人が名探偵コナンで泣いた？日本人が気づかない凄さ」と題した動画を公開。韓国出身のパクくんが、アニメ『名探偵コナン』を通じて感じた日本文化の特異性と、その世界的な可能性について熱弁した。



動画冒頭、パクくんは「映画館で泣きました」と告白。韓国から日本に来て9年目となる27歳の自分が、アニメ映画で涙するとは「想定外でした」と語る。彼とコナンとの出会いは15年前、小学4年生の頃。インターネットで偶然見かけた動画に、「完全に沼落ち」したという。当時は言葉も分からず画質も悪かったが、「人生初の知的快感があった」と振り返り、推理やトリックの面白さに魅了され、深夜まで見続けた思い出を明かした。



動画の中盤では、2025年4月という設定で、劇場版第28作目『隻眼のフラッシュバック』を鑑賞したエピソードを展開。「毛利小五郎が本気の捜査に挑戦する」という（架空の）ストーリーに触れつつ、涙の理由を「15年経っても心の奥に刺さったから」と分析した。かつて画面の中の存在だった日本に今自分が住み、大人になって再び同じ作品に心を動かされたことに、「過去の記憶と今の感情がリンクする」感覚を覚えたという。



また、27年間毎年公開され続ける映画シリーズに対し、「継続して積み上げた厚み」を称賛。「単発のブームよりもはるかに強い信頼を生んでいる」と述べ、スピード感を重視する韓国のコンテンツ産業と比較しながら、日本の「職人性」や「オタク文化」が支える長期的なコンテンツ育成の凄みを強調した。



パクくんは最後に、アニメは「日本の未来を支える産業にもなれる」と提言。自身も留学生として「この文化のリレーに加わりたい」と語り、国境や世代を超えて愛される作品への深いリスペクトを示して動画を締めくくった。