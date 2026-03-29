安元洋貴さんがゲスト声優として登場！ 人気ショートアニメ「パンパンくんの日常」

記事ポイント 安元洋貴が作者以外では初の外部声優として「パンパンくんの日常」に参加エピソード「暴走族パンパンくん」が2026年3月24日より公式YouTubeで公開中声優グランプリ・文化放送ラジオとのタイアップで作者ジュヨン氏との対談も実現 安元洋貴が作者以外では初の外部声優として「パンパンくんの日常」に参加エピソード「暴走族パンパンくん」が2026年3月24日より公式YouTubeで公開中声優グランプリ・文化放送ラジオとのタイアップで作者ジュヨン氏との対談も実現

韓国発の人気ショートアニメ「パンパンくんの日常」に、声優・安元洋貴さんがゲスト声優として出演します。

本作において作者のイ・ジュヨン氏以外の声優が参加するのは今回が初めてです。

以前から「パンパンくんの日常」の大ファンであることを公言していた安元さんの熱い想いが、この特別なコラボレーションを実現させています。

「パンパンくんの日常」安元洋貴 初外部声優出演

作品名：パンパンくんの日常作者：イ・ジュヨン日本マスターライセンス：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ配信先：公式YouTubeチャンネル（登録者数249万人）ゲスト声優：安元洋貴

「パンパンくんの日常」は2015年にFacebook Webtoonとして誕生し、2022年7月からYouTube配信を開始した作品です。

2023年6月末にチャンネル登録者数100万人を突破し、現在は249万人の登録者を抱えるグローバルな人気作に成長しています。

エピソード「暴走族パンパンくん」

安元さんが出演するエピソード「暴走族パンパンくん」は、2026年3月24日より公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

日本の恋愛リアリティショーをきっかけに暴走族を目指すパンパンくんに、暴走族の作法を伝授する”伝説の暴走族”役を安元さんが担当します。

安元さんによる流暢（？）な韓国語も、このエピソードの見どころとなっています。

声優グランプリ・ラジオ番組タイアップ企画

声優専門月刊誌『声優グランプリ』では、安元さんとジュヨン氏の特別対談動画が2026年3月25日より公式YouTubeで公開中です。

日本の動画媒体に初めて出演するジュヨン氏と、ファンである安元さんの貴重な交流が記録されています。

安元さんの特集および対談記事は、2026年4月10日発売の「声優グランプリ2026年5月号」に掲載される予定です。

文化放送の『安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)』の2026年3月28日放送回では「パンパンくんの日常」を特集し、質問コーナー「パンパン ザ・クエスチョン」に作者ジュヨン氏がゲストとして出演しました。

「パンパンくんの日常」は、少し心弱くて臆病なパンパンくんと、元海兵隊特殊諜報部隊のオクジが繰り広げる奇想天外な日常を描いたオムニバス形式のショートアニメです。

時に空間を超え、時に時間を超えるユニークなストーリー展開と、B級感あふれる笑いが世界中のファンを魅了しています。

安元洋貴さんという大ファン声優の参加により、「パンパンくんの日常」は日本でも新たな話題を集めています。

声優グランプリや文化放送ラジオとのタイアップを通じて、普段は表舞台に出ない作者ジュヨン氏の素顔にも触れられます。

世界249万人のファンを持つ奇想天外なカップルのショートアニメが、公式YouTubeで楽しめます。

「パンパンくんの日常」安元洋貴ゲスト声優出演の紹介でした。

よくある質問

Q. 安元洋貴さんはどのエピソードに出演していますか？

A. 安元洋貴さんはエピソード「暴走族パンパンくん」に出演しています。

暴走族を目指すパンパンくんに作法を伝授する”伝説の暴走族”役を担当しており、2026年3月24日より「パンパンくんの日常」公式YouTubeチャンネルで公開中です。

Q. 声優グランプリとのタイアップではどんな内容が楽しめますか？

A. 安元洋貴さんと作者ジュヨン氏の特別対談動画が2026年3月25日より「声優グランプリ」公式YouTubeで公開中です。

アフレコ現場レポートのweb記事も同日公開されており、2026年4月10日発売の「声優グランプリ2026年5月号」には安元さんの特集および対談記事が掲載される予定です。

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