Image: yi gadget by Komorebi Mall

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

カバンの中で絡まるケーブル、使いたいときに見つからない充電器。そんなちょっとしたモヤモヤ、そろそろ卒業しませんか？ 今回ご紹介する「yi-G Battery」は、日々の持ちモノをスッキリ整えてくれる1台です。

ケーブルレスで身軽に。スマホに「直挿し」

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このバッテリーの大きな特長は、スマホに直接挿して充電できることです。例えば、慣れない土地で地図を見ながら歩くとき。長いケーブルをスマホと一緒に持つ煩わしさがありません。ケースに干渉しにくい約3mmの隙間が設けられているのも、使い勝手を考えた設計です。

ほかにも便利な特長が詰まっています。

・置くだけでチャージできるApple Watch用ワイヤレス充電 ・本体にピタッと収納された内蔵ケーブル

「あ、ケーブル忘れた！ 」という冷や汗も、これなら避けられそうです。

1台4役。狭いテーブルでもスマートに

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コンパクトなボディですが、実は最大4台への同時充電が可能です。直挿し端子、ワイヤレス、内蔵ケーブル、そしてType-Cポート。これだけの機能があれば、自分のスマホを充電しながら、友人のデバイスに給電することだって可能です。

容量は5000mAh。iPhone 15なら約0.9回分の充電ができる、ちょうどいい安心感です（※数値はメーカー試験環境下での結果であり、使用状況により異なります）。これまで持ち歩いていた複数のコード類は、もう自宅に置きっぱなしでいいのかもしれません。

たまご約2個分の軽さ。持ち歩きをミニマルに

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多機能なモノは重くなりがちですが、こちらは116gとなっています。カードより小さなサイズ感なので、ポーチの隅っこが定位置になりそう。ジャケットのポケットに入れても重さを感じにくいので、手ぶらで出かけたい派の方にも馴染むはずです。

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動画を観るときに便利なクリップ式スタンドや、指に掛けられるストラップなど、細かい工夫も光ります。

カバンの中を探る時間や、コンセントの場所を気にする手間を手放して、身軽な毎日を過ごしてみませんか？キャンペーンはまもなく終了。 「yi-G Battery」が気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね。

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Source: machi-ya