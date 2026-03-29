ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

ワタナベフラワー・ベースのムサ

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【複雑な母ゴコロ】



「我が家の長男は高校卒業後に就職しましたが、すぐに同棲をはじめました。当時彼はまだ18歳。心配で仕方なかったのですが、3年の月日が経ち同棲を解消し実家に帰ってきました。母としてはとりあえずホッとしたものの、仕事が終わって帰ってくると食事とお風呂だけ済ませてどこかに出かけ、そのまま仕事に行くという日々を繰り返しています。家で寝るのは週に2日ほど。一体どこで誰と何をしているのやら……。いったん家を出ると、実家は居心地が悪いものなのでしょうか？ 周りからは『もう21歳で大人なんだからほっときなさい』と言われますが、やっぱり心配です。腹立つやら寂しいやらで眠れません」





子離れに戸惑うお母さん……切ない

ボーカルのクマガイタツロウは、相談者の心情を気にかけつつ寄り添うアドバイス。次のように語った。「寂しいとは思いますが子育ては我慢です。だからこそ子どもができて自分が親になっていく、大人になっていくということだと思います。今、もう一回、我慢するタイミングが来たということでしょう。息子さんがもっと自立すれば、ご飯とお風呂に帰ってくることもなくなるので、今の状況を楽しんでもらえたら良いなと思います」

【自己嫌悪】



「自分の空気の読めなさに嫌気がさしています。カードゲームでトーナメント戦をする遊びを企画したとき、主催にもかかわらず優勝してしまいました。ボートレース観戦を企画したときは、誰よりも舟券を当ててしまう始末。他の人に楽しんでもらおうとしているのに、なぜか私が良いトコロを持っていってしまうのです。わざとではないのですが落ち込んでしまいます」



「まったく悪くないですよ」とパーソナリティー達はフォロー。クマガイは「もしかしたら1位に賞品を用意していたのに、自分が1位になっちゃったということかもしれない。その場合はその賞品をかけたじゃんけん大会をすればOK」と提案していた。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【踏んだり蹴ったり】



「先日、歩きながらワイヤレスイヤホンを付けようとしたとき片方を落としてしまいました。転がったイヤホンは道路の側溝に消えていきました。ショックを受けながら新しいイヤホンを購入しましたが、なんとその付属ケースが壊れました」



スタジオの3人は「ショックやな〜」と同情。クマガイは「僕だったら腹が立って二度とワイヤレスイヤホンを買わないかも」と述べた。イクローは「これがあるからワイヤレスは買わないし、高いものも買えない。電車に乗るときとか隙間に落ちないかと緊張してしまう」と話していた。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

※ラジオ関西『Clip水曜日』3月11日放送回より