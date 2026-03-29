人が休日をどう過ごしているかは意外とわからないものだ。頭のいい休日の過ごし方とはどのようなものだろう。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

小さな習慣が大きな差を生む

週末の朝は、ようやく肩の力を抜ける時間だ。平日の疲れを癒やすために、少し長めに眠ったり、のんびり動画を見たりする人も多いだろう。

一方で、休日を身体の機能を整える時間として活用する人もいる。こうした人たちは、ランニングや軽い筋力トレーニングなど、週末に身体を動かす習慣を持っている。こうした習慣の違いが、長期的に見れば小さくない差につながっていく。

医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏は、著書『筋肉が全て』で、慢性的な疲労や生活習慣病の背景には「筋肉の不足」が関係していると指摘する。そして、多くの人が陥りがちな「動かない生活」に対して、次のように警鐘を鳴らす。

人間は身体を動かすように生まれついている。身体は運動をしたがっている。

無意識のうちに身体が黙々とこなしている仕事は驚異的だ。

トレーニングを、やったほうがよいという程度に軽く考えてはならない。

健康を維持するための最低条件だと考えるのが正しい。――『筋肉が全て』より

運動を「面倒な義務」と捉え、目先の楽な選択を重ねれば、筋肉は徐々に萎縮し、代謝は落ちていく。それは身体にとって不自然な状態であり、結果として日常の活動すら重く感じさせるようになる。

一方で、運動を心身の機能を保つための基本条件と理解している人は、休日も身体を動かす時間を確保する。

必ずしもハードなトレーニングじゃなくてもいい。大事なのはとにかく運動をする習慣を持つことだ。

筋肉の無数のメリット

ライオン氏は筋肉を鍛えることには以下のようなメリットがあると説く。

・「血糖値」のバランスがよくなる。

・身体の「エネルギー」が増す。

・「思考」が明晰になる。

・「体脂肪」が減少する。

・「体組成」が改善する。

・無駄な「食欲」が減る。――同書より

ここに挙げられている変化は、見た目の問題にとどまらない。血糖値や体組成が安定すれば、身体のだるさや集中力の揺らぎも抑えられる。身体の状態が整えば、判断や発想といった知的活動も安定する。

休日に身体を動かすという選択は、単なる気分転換ではない。それは、脳と身体の機能を維持し、衰えを遅らせる行為だ。

その差はすぐには見えないだろう。しかし、その違いはやがて認知機能や健康寿命の差として人生に大きく影響することになる。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。