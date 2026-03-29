◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

サッカー元日本代表MF中村俊輔氏（47）が英グラスゴーで行われた日本代表VSスコットランド代表のU―NEXTでの試合中継で現地解説を務め、古巣セルティックから熱烈な歓迎を受けたことを報告。スコットランド代表DFキーラン・ティアニー（28）とも18年ぶりの再会を果たしたことを明かした。

中村氏はセルティック退団から今回が2度目のスコットランド訪問。中継で空港到着から多くの現地ファンにサイン攻めを受けたことを明かすと、少し恥ずかしそうな笑みを浮かべ「（歓迎ぶりが）予想以上でしたね。どこ行くのにも声を掛けられますし、嬉しいですね」と喜んだ。

セルティック公式インスタでも公開され話題となったDFティアニーとの再会については「自分がスパイクをあげた選手がトップトップにまで行ってくれて自分も嬉しいです。まさかこういう再会ができるとは思わなかった。貴重な時間でした」と話した。

さらにセルティックから招待され本拠スタジアムを訪れていたことも明かし「（スタジアムは昔と変わらず）全く同じでした。改装された部分はありましたけど、懐かしかったですね。キャプテンのレノンがサプライズで会いにきてくれて、嬉しかった」と報告。かつてセルティックでともに共闘したレノン氏が駆けつけ再会できたことも喜んだ。

一方、セルティック公式インスタでは中村氏の“帰還”を報告。「彼が戻ってきた。元チームメートのレノンに驚かされた」と2人の写真を掲載。これにネットからは「最高だ」「おかえり」「レジェンドが帰ってきたぞ」と歓喜の声が続々と上がっていた。