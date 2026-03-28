timelesz猪俣周杜「リス状態」親知らず抜歯後の腫れた顔公開「片頬腫れててもビジュ強い」「愛しい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】timeleszの猪俣周杜が3月26日、自身のInstagramを更新。親知らず抜歯後の頬の腫れた顔を公開し、話題となっている。
【写真】timelesz新メンバー「本当にリスみたい」親知らず抜歯後の腫れた顔
猪俣は「ないた」と一言記し、右頬がぷっくりと腫れている顔を様々な角度から映している動画を公開。25日放送のテレビ朝日系「ニカゲーム」（毎週水曜5時58分〜）にも腫れた顔で出演しており、ストーリーズの投稿で「ニカゲームあと4回は親知らず抜いて、リス状態ですが是非観てください。よろしくお願いいたします」と親知らずを抜いたことによる頬の腫れであることを説明している。
この投稿に、ファンからは「片頬腫れててもビジュ強い」「可愛い」「愛しい」「本当にリスみたい」「お大事に」「早く腫れが引くといいね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】timelesz新メンバー「本当にリスみたい」親知らず抜歯後の腫れた顔
◆猪俣周杜、親知らず抜歯後の腫れた顔公開
猪俣は「ないた」と一言記し、右頬がぷっくりと腫れている顔を様々な角度から映している動画を公開。25日放送のテレビ朝日系「ニカゲーム」（毎週水曜5時58分〜）にも腫れた顔で出演しており、ストーリーズの投稿で「ニカゲームあと4回は親知らず抜いて、リス状態ですが是非観てください。よろしくお願いいたします」と親知らずを抜いたことによる頬の腫れであることを説明している。
◆猪俣周杜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「片頬腫れててもビジュ強い」「可愛い」「愛しい」「本当にリスみたい」「お大事に」「早く腫れが引くといいね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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