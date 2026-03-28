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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「食べすぎて後悔しているなら、私に5分だけください。きついけど、絶対後悔させません。」と題した動画を公開しました。この動画では、マットや器具を使わず、立ったまま5分間でできる全身ワークアウトを紹介しています。



プログラムは、両手を前から持ち上げながら行うスクワットから始まります。のが氏によると、この動作は前後のバランスを安定させ、より深くしゃがみ込む助けになるとのことです。続いて、両手を上げたまま片足を真横に伸ばし、斜め上に膝を蹴り上げる「ニーキック」を行います。腹筋を使って膝を持ち上げるイメージで、リズミカルに繰り返します。



その後、スクワットから立ち上がるタイミングで片足を横に出し、腕を大きく回して体側を伸ばす動きや、肘と対角の膝をタッチする「スタンディングクランチ」へと移行します。上半身のひねりを意識することが重要だと解説しています。さらに、サイドランジから戻る際に膝を持ち上げて対角の肘とタッチする複合的な動きで、下半身と体幹を同時に鍛えます。



最後は、片足を斜め後ろに引いて床をタッチするランジと、立ち上がる際に両手を大きく上げる動作を組み合わせたエクササイズで締めくくります。下半身の引き締めと体幹強化に効果が期待できるトレーニングです。



短時間で効率的に全身を動かせるこのプログラム。忙しい日々の中でも運動を取り入れたい方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。