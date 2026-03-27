『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】2027年10月放送決定！
本日第2期の最終話が放送された『葬送のフリーレン』、第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが発表された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
それを原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、今年1月16日より毎週金曜よる11：00日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送され、本日3月27日（金）に最終回の放送を迎えました。毎話テレビ放送では幅広い視聴者を獲得し、放送時にはXのトレンドワードランキングの上位に複数の関連ワードがランクイン。各動画配信プラットフォームでも毎週1位を獲得するなど、毎話大きな話題・反響をもって、第2期として全10話の旅を終えた。
そして、その第2期最終回、第38話「美しい光景」のラストに大きな発表が！
TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが決定した。その発表と共に、魔族 ”黄金郷のマハト” が描かれたティザービジュアルも公開。
全10話で描かれた第2期でフリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクが歩んだ旅路。 ”故郷の地” にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の【一級魔法使い試験編】で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族 ”黄金郷のマハト” の影――。第3期は、フリーレンたちがこの ”黄金郷のマハト” と対峙することとなる。
【黄金郷編】は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から非常に人気が高くアニメ化が待望されていたエピソード。それがTVアニメシリーズの第3期として2027年10月に日本テレビ系にて放送される。そして発表と共に公開されたティザービジュアルには、 ”黄金郷のマハト” が存在感たっぷりに描かれ、どんな映像が展開されるのか、期待が高まる。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そして、その第2期最終回、第38話「美しい光景」のラストに大きな発表が！
TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが決定した。その発表と共に、魔族 ”黄金郷のマハト” が描かれたティザービジュアルも公開。
全10話で描かれた第2期でフリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクが歩んだ旅路。 ”故郷の地” にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の【一級魔法使い試験編】で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族 ”黄金郷のマハト” の影――。第3期は、フリーレンたちがこの ”黄金郷のマハト” と対峙することとなる。
【黄金郷編】は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から非常に人気が高くアニメ化が待望されていたエピソード。それがTVアニメシリーズの第3期として2027年10月に日本テレビ系にて放送される。そして発表と共に公開されたティザービジュアルには、 ”黄金郷のマハト” が存在感たっぷりに描かれ、どんな映像が展開されるのか、期待が高まる。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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