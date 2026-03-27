ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に設置でき、ホルダーを設置した後も飲み物を置ける実用的な構造になっている車載ホルダーで、MagSafeに対応している「200-CAR126」と、タブレットホルダーがついている「200-CAR127」を発売した。
■車載ホルダーの悩みをまとめて解決
車載ホルダーを使うと、吹き出し口やボタンを隠してしまう、視界の妨げになる。邪魔にならないドリンクホルダー取付タイプだと、飲み物が置けない。そんな悩みに応えるのが本製品だ。ドリンクホルダーに設置しながら、ドリンクホルダーをつぶさず飲み物も置ける設計で、タブレットやスマートフォンを邪魔になりにくい位置へ設置可能。車内の使いやすさを損なわず、快適なドライブ空間を実現する。
■使いやすい位置に細かく調整
200-CAR126はフレキシブルアーム、200-CAR127は2箇所のアーム関節を搭載しているため、車種や座席位置に合わせて好みの場所へ柔軟にセッティングできる。さらに、ポールジョイント部や根元部分も可動するので、画面の向きや高さ、角度を細かく調整可能。視線移動を抑えながら見やすい位置にスマートフォンを配置できるため、ナビ確認や音楽操作もよりスムーズになり、車内での操作性がぐっと高まる。
■差し込むだけで、しっかり安定設置
設置方法は、車のドリンクホルダーに差し込むだけ。工具不要で手軽に取り付けでき、届いたその日からすぐ使える。固定部側面にはクッション素材を採用しており、ガタつきを抑えながら安定して設置可能。さらに、直径10cmまでのドリンクホルダーに対応し、さまざまな形状にフィットしやすいため、幅広い車種で使いやすい仕様だ。
■前席も後席も、車内の快適性をアップ
本製品は前席だけでなく、後部座席のドリンクホルダーにも設置しやすく、車内のさまざまな場所で活躍する。たとえば助手席では地図や情報確認用に、後部座席では動画視聴用にと、用途に応じた使い分けが可能だ。車での長時間移動のン時間も快適な時間にする頃ができる。
■幅広い機器に対応可能
MagSafe対応の200-CAR126は耐荷重350g、タブレットホルダーの200-CAR127は耐荷重800gまで対応しており、設置する機器を安定して取付できる。また、200-CAR126は付属のメタルリングを貼り付けることでマグネット装着に非対応の機器でも取付が可能になる。200-CAR127は幅約12.5〜25.5cmまで対応する伸縮ホルダーを採用しているため、それぞれ幅広い機器に対応している。
■商品詳細
■MagSafeに対応している「200-CAR126」
■ITライフハック
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■使いやすい位置に細かく調整
200-CAR126はフレキシブルアーム、200-CAR127は2箇所のアーム関節を搭載しているため、車種や座席位置に合わせて好みの場所へ柔軟にセッティングできる。さらに、ポールジョイント部や根元部分も可動するので、画面の向きや高さ、角度を細かく調整可能。視線移動を抑えながら見やすい位置にスマートフォンを配置できるため、ナビ確認や音楽操作もよりスムーズになり、車内での操作性がぐっと高まる。
■差し込むだけで、しっかり安定設置
設置方法は、車のドリンクホルダーに差し込むだけ。工具不要で手軽に取り付けでき、届いたその日からすぐ使える。固定部側面にはクッション素材を採用しており、ガタつきを抑えながら安定して設置可能。さらに、直径10cmまでのドリンクホルダーに対応し、さまざまな形状にフィットしやすいため、幅広い車種で使いやすい仕様だ。
■前席も後席も、車内の快適性をアップ
本製品は前席だけでなく、後部座席のドリンクホルダーにも設置しやすく、車内のさまざまな場所で活躍する。たとえば助手席では地図や情報確認用に、後部座席では動画視聴用にと、用途に応じた使い分けが可能だ。車での長時間移動のン時間も快適な時間にする頃ができる。
■幅広い機器に対応可能
MagSafe対応の200-CAR126は耐荷重350g、タブレットホルダーの200-CAR127は耐荷重800gまで対応しており、設置する機器を安定して取付できる。また、200-CAR126は付属のメタルリングを貼り付けることでマグネット装着に非対応の機器でも取付が可能になる。200-CAR127は幅約12.5〜25.5cmまで対応する伸縮ホルダーを採用しているため、それぞれ幅広い機器に対応している。
■商品詳細
■MagSafeに対応している「200-CAR126」
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