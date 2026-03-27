『ゴールデンカムイ』一番くじに登場！ 最終章に合わせた初のMASTERLISEフィギュアも展開
アニメ『ゴールデンカムイ』を題材にした「一番くじ ゴールデンカムイ 〜金塊争奪戦〜」が、3月28日（土）から、全国の「ローソン」、「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】尾形や海賊も立体化！ 景品のラインナップ詳細
■描きおろしイラスト使用のアイテムも
今回登場するのは、最終章のアニメ放映にあわせて初展開されるMASTERLISEシリーズや、描きおろしイラストを使用したアイテムなどがそろう、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞からC賞には杉元佐一、尾形百之助、海賊房太郎のMASTERLISEフィギュアを用意。いずれもキャラクターの特徴や衣装、傷痕など細部まで再現された特別なフィギュアとなっている。
そのほか、描きおろしイラストを使用したD賞の「イラストボード」や、E賞「ちょこのっこフィギュア」、F賞「グラス」、G賞「メタルチャーム」、H賞「アクリルスタンド」、I賞「ビジュアルシート」など、多彩なアイテムをラインナップする。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、表情違いの「杉元佐一 MASTERLISE ラストワンver．」が用意されるほか、ダブルチャンスキャンペーンではB賞と同じ「尾形百之助 MASTERLISE」が抽選で当たる。
【写真】尾形や海賊も立体化！ 景品のラインナップ詳細
■描きおろしイラスト使用のアイテムも
今回登場するのは、最終章のアニメ放映にあわせて初展開されるMASTERLISEシリーズや、描きおろしイラストを使用したアイテムなどがそろう、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
そのほか、描きおろしイラストを使用したD賞の「イラストボード」や、E賞「ちょこのっこフィギュア」、F賞「グラス」、G賞「メタルチャーム」、H賞「アクリルスタンド」、I賞「ビジュアルシート」など、多彩なアイテムをラインナップする。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、表情違いの「杉元佐一 MASTERLISE ラストワンver．」が用意されるほか、ダブルチャンスキャンペーンではB賞と同じ「尾形百之助 MASTERLISE」が抽選で当たる。