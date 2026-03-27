リキッドアイライナー「くれ竹 お化粧ふでぺん 目元用」シリーズから、初のラメアイライナーが数量限定で登場。2026年4月23日（木）より発売する。

■筆ぺんメーカーならではの描き心地

透明感があり肌なじみのよい“さくらピンク”と“しずくクリア”の2色をラインナップ。派手すぎない上品な輝きで、目元にさりげない華やかさをプラスする“大人かわいい”ラメアイライナー。

「お化粧ふでぺん 目元用」シリーズの中でも定番の“細筆”タイプを採用。しなやかで絶妙な弾力のある筆先により、細かな部分にもラメを描きやすい設計。筆ぺんメーカーとして培ってきた技術を活かした、こだわりの描きごこちを実現した。

“さくらピンク”は、華やかなシルバーパールラメと透け感のあるシアーピンクが自然な立体感を演出し、潤んだような印象の目元へ導くカラー。

“しずくクリア”は、どんなメイクにもなじむクリアベースに大粒シルバーラメを配合し、きらめきのある洗練された目元を叶えてくれる。

■商品情報

株式会社呉竹

お化粧ふでぺん 目元用ラメさくらピンクしずくクリア1,540円（税込）