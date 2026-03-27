自室に冷蔵庫がほしいなら、まずはサーモスの保冷バッグを買ったほうが良い
2022年2月24日の記事を編集して再掲載しています。
実質これ冷蔵庫じゃん。
ってなりました。いやね、僕最近2階の寝室を書斎へリニューアルしたら居心地が良くて、1日20時間くらい籠もっちゃうんですけど（寝る時もこの部屋です）、こうなると「飲み物を冷蔵庫に取りに行くのめんどいなー」とか思うんです。
かといって、部屋に冷蔵庫はちょっと本格的すぎるし、何よりここで寝てるので稼働音が気になりそう。しかし、ひらめきました。ひょっとして保冷バッグは冷蔵庫になるのでは？と。
購入したのはこちら。サーモスというブランドに惹かれて即ポチ。
特徴は「5層の断熱構造」とのこと。確かに全体的に厚みがあり、しっかりとしていますね。
サイズ的には一人用と考えると十分な容量で、ジュースやペットボトル、コンビニのサンドイッチやデザートなど、その日の食料をポイポイと入れておくのに丁度いいサイズ感。
そしてこれを冷やすために…
ロゴスの保冷剤を入れています。どうせならキンッキンに冷やした方が良いだろ？とあまり深く考えずにマイナス16度まで冷えるという強力なやつを買いました。パワー。
968円
こうして書斎に実質的な冷蔵庫が誕生。
実際使ってみたところ、中に入れるモノの量にもよりますが、保冷剤の冷たさは日中（10時間程度）は持つ感じ。仕事をしながら、深夜にいっぱいやりながら、キンッキンに冷えたドリンクやアルコールをカシュッと！な、至高のひとときを楽しめています。たびたび離席して飲み物を取りに行かなくてもいいので、オンライン飲み会とかにも便利ですねー。
保冷剤を入れ替える手間と、定期的に干す手間こそありますけど、書斎や私室で冷たい飲み物を！というカジュアルなニーズであれば、サーモスの保冷バッグはわりと現実的でコスパの良い選択肢ですよ。もちろん、レジャーに持っていっても良いですし！
ただ、ロゴスのマイナス16度のやつ本当に冷えるのでご注意を。密着しているとお惣菜が氷ります…。
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: サーモス