【「ちいかわ×オリオンビール」第2弾】 4月17日10時 発売予定 価格：各2,090円

オリオンビールは、「ちいかわ」とコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみを4月17日10時より販売する。場所はオリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストア、ちいかわPOP UP STOREサンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザ。

「ちいかわ×オリオンビール」シリーズは、沖縄らしさを感じられる特別なコラボレーションとして展開している商品。第2弾では沖縄旅行の定番として親しまれているオリオンTシャツを着用した「ちいかわ」のマスコットキーホルダーが展開される。

ラインナップはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、シーサーの4種類。価格は各2,090円となる。

商品一覧

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （ちいかわ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （ハチワレ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （うさぎ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （シーサー） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （ちいかわ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （ハチワレ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （うさぎ） 2,090円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん マスコット （シーサー） 2,090円

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