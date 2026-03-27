仕事に疲れた郵便屋さん。青空を見ながら思い出したこととは……？【コアラ絵日記4 #19】

毎日を過ごしていると、つい「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と、自分にプレッシャーをかけてしまうことはありませんか。

SNSで他人の充実した日常を目にして落ち込んだり、小さな失敗を引きずってしまったり――そんな“日々のしんどさ”を感じている人は、決して少なくありません。



ちょっとした出来事に驚いたり、思わぬところでひと休みしたり、失敗して落ち込んだり、うまくできた自分に喜んだり。そんな小さな感情の揺れをやさしくすくい上げてくれるのが、ゆあみさんが描く、SNSで大人気の漫画『コアラ絵日記』シリーズです。

言葉なしで綴られるコアラの日常は、優しくて、温かくて、愛おしくなるエピソードがたくさん。何気ない出来事の一つひとつが、ふと自分の生活にも重なって見えるかもしれません。



コアラと友人たちの日々を描く『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！

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お仕事に疲れた郵便屋さん。忙しかったり、先輩と自分を比べてしまったりして落ち込んでしまうことはよくありますよね。コアラさんが日向ぼっこさせていたぬいぐるみに話して、仕事をしていて楽しかったことも思い出したみたいです。

続きは書籍でお楽しみください！

◆Check!

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（漫画：『コアラ絵日記4』ゆあみ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

ゆあみ『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）

星降るあたたかな夜がすべての人に訪れますように―

SNSで大人気 「コアラ絵日記」書籍化第４弾

言葉なしで綴られる静かなコアラの日常が共感を呼んでいます。

描き下ろしもたっぷり収録！

コアラと友人たちのあたたかな日常が描かれます。