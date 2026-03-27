毎年好評の「ザ・リッツ・カールトン大阪」のストロベリービュッフェ。2026年3月11日（水）より「ストロベリーブロッサム」をテーマに、五感で春を感じるスイーツとセイボリーを取りそろえたビュッフェを提供しています。

特に注目したいのが、イチゴ本来の風味・酸味・甘みをダイレクトに味わえる2種のフレッシュストロベリー。みずみずしい果汁と、品種ごとに異なる甘みと酸味のバランスや風味の違いを存分に楽しむことができます。

チョコレートファウンテン

スイーツは、エグゼクティブペストリーシェフのフレデリック・モロー氏が日本の春にインスピレーションを得て、さまざまな食材とイチゴとのコンビネーションにこだわって仕上げています。

バニラムースを桜の生クリームで包んだ「桜モンブラン」は、この季節ならではの一品。かわいらしいピンク色のストロベリーを象ったムースの中には、ほろ苦さがアクセントの抹茶ガナッシュが潜んでいます。

「ライチゼリーとココナッツメレンゲ」は、春の陽気にぴったりなさわやかなライチゼリーに甘酸っぱいイチゴのソースを重ね、ココナッツ風味のメレンゲを添えた一品。さらに、桜フレーバーのシャンティーを重ねた「いちごと桜のスポンジケーキ」は、なんとホールケーキで用意されています。

いちご大福 カカオパルプクリーム

「いちご大福 カカオパルプクリーム」は、その場で仕上げるライブデザート。希少なカカオパルプを使用したクリームにフレッシュなイチゴを重ね、ふんわりソフトな求肥で包み込んだ一品です。まるでお雛様のようなかわいらしい佇まいで、それぞれの素材が調和した奥行きのある味わいを堪能できます。

イタリア料理「スプレンディード」料理長 青嶋 誠之氏が手掛けたセイボリーは全9種。春野菜をふんだんに使った「鶏の生姜蒸し 独活のサラダ」や、「アサリと春キャベツのミネストローネ」、旬のうま味が詰まったタケノコに山椒がさわやかに香る「筍と山椒のイタリアン鯛飯」、ペペロンチーノを桜エビとアスパラガスで仕上げた「ペペロンチーノスパゲッティー 桜エビとアスパラガス」など、本場のイタリア料理を日本の食材を用いて昇華させた品々が並びます。

BUFFET MENU

●スイーツ

レモンケーキ

緑茶シャンティとストロベリー

アーモンドブルトンクッキーとストロベリー

ライチゼリーとココナッツメレンゲ

ローズヒップティーゼリー

桜モンブラン

ホワイトチョコレートムース

ハニーレモンソース

ストロベリーと玄米のケーキ

抹茶ガナッシュケーキ

ピスタチオパンナコッタとストロベリーシャンティ

いちごと桜のスポンジケーキ

ミルクチョコレートといちごのケーキ

バスクケーキ

●セイボリー

鶏の生姜蒸し 独活（ウド）のサラダ

グリーンビーンズとセロリのカクテル

桜とサーモンのケークサレ

ソーセージと玉葱のオープンサンド

ソラマメと椎茸のキッシュ

アサリと春キャベツのミネストローネ

ペペロンチーノスパゲッティー

桜エビとアスパラガス

筍と山椒のイタリアン鯛飯

ポークコンフィとカポナータ

●チョコレートファウンテン

バニラ風味のパウンドケーキ

オレンジ風味のアマレッティクッキー

ストロベリーチョコレートトリュフ

ダークチョコレートトリュフ

ストロベリーマシュマロ

レモンフィナンシェ

フリーズドライストロベリー

抹茶パウダー

さくらクリスピー

ホワイトチョコレートクリスピーパール

ラズベリークリスピーパール

ローストココナッツ

ピスタチオダイス

バナナ

いちご

パイナップル

●ライブデザート

いちご大福 カカオパルプクリーム

●ドリンク

ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティー、ストロベリーフィールド、ルイボスアールグレイ、コーヒー、カフェラテなど9種



■「ザ・リッツ・カールトン大阪」アフタヌーンビュッフェ「ストロベリー ブロッサム」概要

住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25

場所：イタリア料理「スプレンディード」（ザ・リッツ・カールトン大阪1F）

TEL：06-6343-7020（レストラン予約10〜19時）

期間：開催中〜2026年4月27日（月）

時間：14時30分〜17時（90分制／最終入店15時30分）

※14時30〜45分は撮影タイム。14時45分ビュッフェスタート

料金：7000円（土・日曜、祝日は7500円） ※いずれもサービス料込



1階「ザ・ロビーラウンジ」ではアフタヌーンティー「さくら&ストロベリー ロワイヤル」をいただけます。英国貴族の邸宅のような雰囲気のなか、優雅に奏でられるピアノの音色に包まれながらアフタヌーンティーを楽しめると好評です。

スイーツは、パリ・ブレスト、ミルフィーユ、バスクケーキなど、イチゴや桜をはじめとする春の香りをふんだんに纏わせたラインナップです。 なかでもシェフイチ押しのパリ・ブレストは、さくさく軽やかなシュー生地に風味豊かなキャラメライズヘーゼルナッツクリームをたっぷりとはさみ、こだわりの詰まった味わいに仕上げられています。

桜を模したチョコレートを華やかに飾り、見た目にも春らしさが漂う「ホワイトチョコレートと抹茶ガナッシュ ストロベリーホイップクリーム」は、ピンクの可憐な装いからは想像もつかない、ほろ苦い抹茶の生チョコレート。味わいにさりげない遊び心が添えられています。

スコーン イメージ

セイボリーは、グリーンビーンズの鮮やかなグリーンが春らしい息吹を感じさせる「スモークダックブレスト タラゴンマスタードとグリーンビーンズのサラダ」や、愛らしいピンク色の桜風味のクリームチーズに、ナッツとドライフルーツを添えた一品など、春らしいエッセンスが随所に散りばめられた品々が並びます。

英国貴族の邸宅を彷彿させるラグジュアリーかつ非日常的な雰囲気のなかで、五感で春を味わえる、華やぎに満ちたアフタヌーンティーを楽しみましょう！

AFTERNOON TEA MENU

●スイーツ

いちごと桜のティラミス

パリ・ブレスト

レモンムースとアーモンドビスケット

玄米茶ディプロマットクリームのミルフィーユ

ホワイトチョコレートと抹茶ガナッシュ

ストロベリーホイップクリーム

バスクケーキ

レモンとローズマリーのスコーン

プレーンスコーン

ホワイトチョコレートとレモンクリーム

クロテッドクリーム

●セイボリー

ベリーブレッドトーストとサフラン風味のズワイガニ

桜エビのタルト

スモークダックブレスト

タラゴンマスタードとグリーンビーンズのサラダ

桜風味のクリームチーズ ナッツとドライフルーツ添え

●ドリンク

ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティー

ロイヤルミルクティー

ストロベリークレーム

スプリングダージリン

ペパーミント

■「ザ・リッツ・カールトン大阪」アフタヌーンティー「さくら&ストロベリー ロワイヤル」概要

住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25

場所： ザ・ロビーラウンジ（ザ・リッツ・カールトン大阪1F）

TEL：06-6343-7020（レストラン予約10〜19時）

期間：開催中〜2026年4月23日（木）

時間：12〜19時

価格：さくら&ストロベリー ロワイヤル7800円、さくら&ストロベリー ロワイヤル （オリジナルカクテル1杯付き）9800円、ザ・リッツ・カールトンシグネチャーアフタヌーンティー 1万2000円（グラスシャンパーニュ / マカロンギフト付き）

※いずれもサービス料込

※写真はイメージです。

※メニューは予告なく変更となる場合があります。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。