3月25日、藤岡弘、の長女で女優の天翔愛が、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。番組内でエピソードトークを披露したが、その内容がSNSをざわつかせている。

この日は、「東京・名古屋・大阪の女が大激論!! 最も魅力的な都市はどこ?」というテーマで、3都市出身のタレントが集い、それぞれの地域の魅力を語り、議論をかわした。

「松下由樹さんや浅田舞さんが名古屋、お笑いコンビ『ハイヒール』のリンゴさんやファーストサマーウイカさんが大阪、平井理央さんや天翔さんが東京出身者として、各地域ならではのエピソードを披露しました。さらにスペシャルゲストとして、なにわ男子の道枝駿佑さんも出演しました」（スポーツ紙記者）

天翔は学生時代のことも振り返りながら、“東京トーク”を展開したのだが……。

「MCの上田晋也さんから『東京って、ほかの道府県と違うって思ったりする?』と質問され、天翔さんは学生時代にテスト勉強を『スターバックス』でしていたことを告白しました。続けて、『大学で友達に“スタバで勉強するの夢だった”って言われて。私のなかでは、スタバで勉強するって普通の感覚だったんですけど、まわりの友達の話を聞いて、それは東京ならではなのかなと思いました』と話しました。地方から上京した友達とスタバを利用した際、ギャップを感じたようです」（芸能担当記者）

この“スタバで勉強するのが普通”発言に関して、放送後のXでは

《藤岡弘、の娘ヤバイな「スタバで勉強するのは当たり前でーー」》

《藤岡弘、さんの娘、お上品ないい子なのかと思ってたらとんでもなかった》

など、反発する声が聞かれてしまった。

「カフェでの勉強は、混雑時や長時間の席の占有につながるため、SNSでも意見が分かれています。天翔さんの話から、東京ではスタバを勉強目的で当たり前に使用しているような印象を与え、違和感を持つ人も多かったようです。

また『行ったお店がミシュランガイドの掲載店だった』『友達の誕生日パーティに行ったら寿司職人がいた』といったエピソードを“東京あるある”として話していましたが、一般的な感覚とかけ離れていたため、人によっては“セレブ自慢”のように感じられてしまったようです。同じく、東京出身として出演していた若槻千夏さんも『これ、東京関係ないね!』とツッコミを入れていましたから」（前出・芸能担当記者）

天翔は、2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』で地上波女優デビューを果たし、女優として活動している。藤岡家には4人の子どもがいるが、長男の藤岡真威人（まいと）、次女の天翔天音、三女の藤岡舞衣がそれぞれ俳優やモデルとして活動し、芸能一家として知られている。4人の子を芸能界デビューさせた父の子育ても注目されてきた。

「藤岡さんは2025年1月の防衛省・自衛隊の広報誌『MAMOR-WEB』のインタビューで、《子どもたちは「芸能人の子」としてではなく、私が父と母に育ててもらったように、ごく普通の家庭の子として育ててきました》と語るなど、子どもたちを甘やかさず、厳しく育ててきたとしています。そのため、今回、天翔さんが語った“セレブトーク”にギャップを感じる人もいたのだと思われます」（同前）

バラエティ番組での“爪痕”は残した天翔だが、父の言葉と裏腹になってしまったようだ。