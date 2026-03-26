「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）

“おかわりジュニア”大阪桐蔭の背番号１７、中村勇斗内野手（２年）が甲子園デビューとなった。中村の父は西武のおかわり君こと、中村剛也内野手。七回の守備から一塁守備に就き、軽快な守備を披露した。いきなり一塁線へ強いゴロが飛んだが、体を反転させるようにして処理。ベースカバーに入った投手にトスしてアウトにした。次の打球も一、二塁間へのゴロで今度も軽やかに処理。再びベースカバーに入った投手にトスし、ＮＨＫのテレビ中継の解説者も「軽快ですよね。グラブさばき、トスも柔らかいですよね」と話した。

九回には初打席も迎え、父の応援歌も流れる中で空振り三振に終わった。

試合後は「特にすごい緊張したというのはない。ただ、自分のプレーをするだけと思ってやっていた」と振り返り、守備については「あそこの場面でしっかりアウトが取れてよかった。エラーひとつで相手に流れがいってしまうので、とりきれたのはよかった」とうなずいた。父に向けては「父はプロでやってますけど、高校では（甲子園で）やってないので。高校野球すごかったよ、と伝えたい」と語った。