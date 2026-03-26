元ばんばんざい流那、娘を初顔出し 公開した理由も明かす
【モデルプレス＝2026/03/26】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）と、5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんが3月24日、YouTubeチャンネルを更新。娘を初めて顔出しで登場させ、公開することになった経緯を説明した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「パパにそっくり」1歳娘を初顔出し
この日「家族でコストコ爆買いしに行く動画〜！！」というタイトルで動画を公開した流那＆はんくん夫妻。コストコへでかける前の場面では流那が娘をモザイク無しの顔出しで抱いており、はんくんから「子供のことで流那と話し合って決めたんだけど、モザイクは今後なしにしようかということになりまして」と説明が。「別にわざわざ顔出したりとかそういうことじゃなくて『モザイクをやめよう』みたいな。ありのままを見せるとか言ってるくせに、カメラが気使ってたりしてたんだよね」と決断に至った経緯を語った。
流那も「日常のリアルを届けたいっていうことで、隠さなくていいのかなっていう判断になりました。あくまでもこういう日常の中に娘がいるっていう感じ」と語り、これまでは娘がカメラを触ったりすることで撮影が止まることも多かったとも告白。「私たちの自然な日常を届けようと思ってこういう形になりました」と、カメラを触る娘を抱きながら顔出しとなった理由を説明した。
流那はまた、自身のInstagramでも「本日から娘ちゃんが3歳頃まで一緒に成長を見届けてください」と言葉を添えて、顔出しした娘の写真を複数枚投稿。流那に抱かれて眠る姿やカメラ目線で笑顔を見せる写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「決断を支持します」「成長を見守れるの嬉しい」「天使のような可愛さに癒やされる」「パパにそっくり」「流那ちゃんたちらしい」「ほっこり」などという反響が寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「パパにそっくり」1歳娘を初顔出し
◆流那＆はんくん、娘を顔出しすることになった理由説明
この日「家族でコストコ爆買いしに行く動画〜！！」というタイトルで動画を公開した流那＆はんくん夫妻。コストコへでかける前の場面では流那が娘をモザイク無しの顔出しで抱いており、はんくんから「子供のことで流那と話し合って決めたんだけど、モザイクは今後なしにしようかということになりまして」と説明が。「別にわざわざ顔出したりとかそういうことじゃなくて『モザイクをやめよう』みたいな。ありのままを見せるとか言ってるくせに、カメラが気使ってたりしてたんだよね」と決断に至った経緯を語った。
流那はまた、自身のInstagramでも「本日から娘ちゃんが3歳頃まで一緒に成長を見届けてください」と言葉を添えて、顔出しした娘の写真を複数枚投稿。流那に抱かれて眠る姿やカメラ目線で笑顔を見せる写真などを公開している。
◆流那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「決断を支持します」「成長を見守れるの嬉しい」「天使のような可愛さに癒やされる」「パパにそっくり」「流那ちゃんたちらしい」「ほっこり」などという反響が寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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