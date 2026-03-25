ネットオーダー限定だよ♡【ミスド】の「チョコドーナツ」食べてみて！

限定メニューや復刻メニュー、コラボドーナツと、次々と話題になる【ミスタードーナツ】。そんなミスドで、「ネットオーダー限定」のドーナツが販売されているのはご存じですか？ 店頭には並ばない、“知る人ぞ知る”存在とも言える限定メニューは、ミスドファンならチェック必須かも！ 今回は、ミスドマニアがおすすめする、ネットオーダー限定の「チョコドーナツ」をご紹介します。

チョコたっぷりの満足感！

@megumiko_maniaさんが「チョコの厚み ★★★★★」「チョコの満足度 ★★★★★」と絶賛するのが、ネットオーダー限定のドーナツ「たっぷりチョコファッション」です。通常の「チョコファッション」は、サクッとしたオールドファッションドーナツの1/3程度がチョコで覆われていますが、こちらは表側の面全体をチョココーティング。@megumiko_maniaさんによると、「食べ応え◎ しっかりとした厚み」とのことで、360°どこを食べてもチョコとドーナツ生地のマリアージュが楽しめそうです。テイクアウト価格は\194（税込）です。

見た目も可愛い限定ドーナツ

オールドファッションドーナツを、チョコとストロベリーチョコとでコーティングした「ストロベリー＆チョコファッション」。@megumiko_maniaさん曰く、「ほどよい酸味のストロベリーとやさしい甘さのチョコ。交互に食べたくなる贅沢ドーナツ」と、お気に入りの様子です。テイクアウト価格は\205（税込）で、こちらもネットオーダー限定メニューです。ミスドのネットオーダーは、「misdo ネットオーダー」のウェブサイトから利用でき、注文後、店舗に受け取りに行く仕組みです。ドーナツ1個からテイクアウト限定で注文でき、レジに並ばず受け取れるという嬉しいポイントも。まだ利用したことがない人は、ぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A